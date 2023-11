Sara Carbonero y Nacho Taboada: derroche de amor y complicidad en su cita más especial

El pasado 14 de noviembre, Sara Carbonero e Isabel Jiménez presentaron con una gran fiesta su última colección de Slow Love, la marca de moda de ambas amigas. Muy emocionadas, las dos periodistas se rodearon de grandes amigos para celebrar en el mítico Café Berlín de la capital por todo lo alto su nueva colección. Entre los asistentes, Nacho Taboada, la persona que le ha devuelto la sonrisa a Sara Carbonero. La música tuvo un papel protagonista en el evento y la pareja de la comunicadora fue uno de los artistas encargados de amenizar la velada con su grupo, Colectivo Panamera.

A pesar de la total discreción con la que Sara y Nacho llevan su romance, la pareja ya no se esconde, como dejaron patente en este encuentro. La periodista y el artista derrocharon amor y complicidad durante toda la velada. La comunicadora y el músico sienten admiración mutua y no pueden estar más enamorados el uno del otro, algo que ha quedado bien reflejado en las imágenes de la fiesta. Miradas cómplices, romanticismo... Nacho Taboada no tiene ojos para nadie más que Sara Carbonero.

Sara Carbonero y Nacho Taboada en la presentación de "Slow Love" GTRES

De hecho, la propia periodista declaró durante la presentación que la música de Colectivo Panamera había sido una especie de "banda sonora" y una inspiración para Slow Love, la firma que dirige junto a Isabel Jiménez. "No hay mejor ocasión para esta fusión con Colectivo Panamera y para celebrar con gente que además nos quiere y nos apoya y que tiene un talento brutal", expresaba Sara Carbonero sobre el grupo de música de su chico. Juntos han formado un tándem perfecto, tanto a nivel personal como profesional.

Es innegable que la comunicadora está atravesando una de las etapas más dulces de su vida a punto de cumplir 40 años. "Es una cifra maravillosa, y mi propósito es eso, exprimir cada día. Salud, mucho amor, pero disfrutar eso, no esperar a una ocasión especial y, bueno, valorar todo como un regalo, que es lo que es", declaraba Sara sobre lo que espera de su nuevo momento vital. Después de una larga y dura enfermedad, la periodista ha aprendido que lo más importante es estar bien y tener salud. Por eso, lo único que pide a la vida es "mucha salud para mi familia y para los míos".