Sara Carbonero muestra una nueva herida en su abdomen para celebrar los 38

Sara Carbonero ya no esconde sus "heridas de guerra". La periodista ha aprovechado la nueva campaña de Slowlove, la firma de ropa que fundó junto a su amiga, la periodista Isabel Jiménez, para compartir en sus redes sociales una de las cicatrices de su abdomen. Además, coincide que estos días la ex de Iker Casillas celebra su 38 cumpleaños.

"Ayer estábamos haciendo unas fotos para la nueva campaña de Slowlove y nuestro fotógrafo, @alex.varo captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino. El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida. Por otro lado, un buen amigo me recordaba hoy que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices", escribió hace más de dos años Sara Carbonero, junto a la primera foto en la que enseñaba la cicatriz de su abdomen.

Dos años después, Sara Carbonero ha vuelto a compartir con su más de 3,5 millones de seguidores unas imágenes realizadas para Slowlove por el fotógrafo Félix Valiente y en la que se puede ver una nueva cicatriz en su abdomen. "Camuflaje y alguna herida de guerra que ya sonríe en la piel" escribe ella en el post. El nuevo post no ha tardado en llenarse de mensajes de apoyo de sus fans. "Heridas de vida! Bella" escribió la presentadora de Informativos Telecinco.

Superados los problemas de salud que aparecieron en la vida de Carbonero en mayo de 2019 cuando fue intervenida de un tumor maligno en el ovario, la periodista celebra la vida mostrando esas cicatrices que la han permitido superar los baches de salud.