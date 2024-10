Sentencia millonaria para Rosario Bermudo, hija del marido de la duquesa roja: “Estoy contentísima”

Todas las esperanzas de Rosario Bermudo estaban fijadas en el pasado 9 de octubre, cuando tenía fijado el juicio a las 9:00 horas en el Juzgado de Soria. Su lucha no terminaba cinco años después de haber sido legalmente reconocida como hija legítima de Leoncio González de Gregorio y Martí, marido de la duquesa de Medina Sidonia que popularmente se la conoce como la “duquesa roja”. Padre de cuatro hijos, una de las hermanas ha querido poner freno a sus pretensiones hereditarias y legales, plantándole cara en los tribunales. Pilar González de Gregorioreconocía el derecho de Rosario a tener su parte de la legítima como hija de su padre, pero no estaba dispuesta a pagar. Proponía en su lugar ceder tierras, algo que no convencía a la demandante. Entraron en conflicto. Ha llegado a su final, saldándose con la victoria de Rosario, a sus 72 años. “Estoy contentísima”, nos asegura.

ENTREVISTA A PILAR MEDINA SIDONIA ( PILAR GONZALEZ DE GREGORIO Y ALVAREZ DE TOLEDO ) Connie G. Santos La Razón

Mucho ha peleado por ver cumplidas sus pretensiones judiciales y recibir lo que es suyo por ley. La muerte de su padre, en febrero de 2008, le animó a iniciar un proceso para demostrar su parentesco. El ADN certificó que era su hija, por lo que la herencia millonaria que se repartió entre cuatro hijos, debía ahora incluirla a ella. Encontró reticencias, aunque especialmente por parte de Pilar, que decía a LA RAZÓN recientemente que “la juez nos recomendó que llegáramos a un acuerdo y yo le ofrecí a Rosario darle la parte que le corresponde pagándole con tierras, que es lo que en su mayoría heredé de mi padre. Y ella se opone a esta solución”. Así llegaron a juicio y la sentencia acaba de publicarse.

Rosario Bermudo, hermana de los Medina Sidonia: «El ADN confirma que mi madre siempre dijo la verdad» larazon

Rosario Bermudo ha vencido a Pilar González de Gregorio. Como resultado, la jueza de Soria ha condenado a los hijos del marido de la “duquesa roja” a pagar cerca de 1,2 millones de euros a su hermana. Tres de ellos estaban conformes y le apoyaban en su lucha, aunque esto supusiese un mordisco a su propia porción del pastel que supuso la herencia de su padre. No obstante, deseaban hacer lo correcto, como así expresaba también que era su deseo Pilar, que se aferraba a la idea de entregar tierras y proteger su liquidez. No lo ha conseguido, viéndose ahora obligada junto a sus hermanos a pagar las costas del juicio como parte de la condena resultante del proceso legal.