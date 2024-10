Pilar González de Gregorio: "Voy a juicio porque Rosario se opone a que le pague con tierras"

Hoy miércoles, a las nueve de la mañana, tiene lugar en un juzgado de Soria el juicio que enfrenta aPilar González de Gregorio y Rosario Bermudo por el reparto de parte de la herencia dejada por el padre de ambas, Leoncio González de Gregorio y Martí, fallecido en febrero de 2008. Rosario nació de una relación extra matrimonial del finado y en marzo de 2022, tras presentar una demanda de paternidad, era reconocida legalmente como hija del fallecido. Pilar González de Gregorio aclara a LA RAZÓN que «la jueza nos recomendó que llegáramos a un acuerdo y yo le ofrecí a Rosario darle la parte que le corresponde pagándole con tierras, que es lo que en su mayoría heredé de mi padre. Y ella se opone a esa solución».

Entonces, al no haber acuerdo, ¿será la jueza quien dicte sentencia?

Claro. Es inevitable acabar así.

Rosario Bermudo hija del aristócrata Leoncio Cedida

Pero es una pena.

Y qué le vamos a hacer. Estas tierras son muy difíciles de mantener, son deficitarias. He tenido que invertir mucho en su conservación y mantenimiento, y lo único que le puedo entregar son tierras, que están valoradas en un poco más de lo que le corresponde.

¿Intentó hablar con ella antes de llegar al juzgado?

No. Además, estoy muy dolida porque ha dicho que es mentira que yo me ofreciera a realizar las pruebas de ADN, cuando la realidad es que estaba dispuesta a hacérmelas. Incluso le mandé un escrito en el que me ofrecía a someterme a ellas. También lo hizo mi hermano Javier, los dos con la intención de que no se exhumara a nuestro padre, y ella, en un principio, aceptó esa posibilidad, pero luego se echó atrás y afirmó que no quisimos hacer esas pruebas, lo que es mentira. Me parece una actitud muy fea, porque se podría haber evitado la exhumación. Yo le daré lo que le corresponda, pero no tengo contacto con ella. Que sea la Justicia la que decida y yo acataré su decisión, pero haciendo frente a lo que sea con tierras.

En el otro extremo está uno de sus hermanos, Gabriel, al que he visto posar en una foto con Rosario.

Sí, pero cada uno de nosotros tiene su posición, y ninguno impone al otro nada. Es más, Rosario declaró que mi padre conocía su existencia, está en grabación judicial, y después se desdijo totalmente. No hay quien lo entienda… Lo habrá hecho para pedir más de lo que le corresponde.

¿Su padre nunca le habló de la existencia de esta hija secreta?

Jamás me dijo que tenía una hija fuera del matrimonio con mi madre. Jamás tuve constancia de ello. Ni sé quién era su madre.

¿Por qué cree que Rosario esperó seis años tras la muerte de su padre para poner la demanda?

Eso es algo que no entiendo, si tan segura estaba de ser hija suya por qué tardó tanto en demandar, ya que mi padre falleció en 2008. También podría haber puesto la demanda cuando mi padre estaba vivo y no lo hizo. Y le digo más: su padre legal, el que le dio los apellidos, murió en 1981, y a ella no se le ocurrió mover este asunto.

¿Qué opinan sus otros hermanos de este enfrentamiento?

Es una situación muy complicada. Para nosotros, encontrarnos a estas alturas de la vida a una señora muy mayor que dice que es hermana nuestra, y que nunca había dicho nada, pues es muy complejo. Una mujer que ha generado un escándalo, sin respetar la memoria de nuestro padre exhumando sus restos, y miente a los periodistas diciendo que no me ofrecí a hacerme las pruebas, me parece muy fuerte. Pero, mire, la vida hay que tomársela como te llega, qué le vamos a hacer. A mí me parece justo entregar parte de los bienes que he heredado de mi padre, y le repito que la mayoría son tierras.

Pilar González de Gregorio, duquesa de Fernandina. Gtres

Insisto en que ella cree que no tienen valor.

Que diga lo que quiera, y si el valor de los terrenos ha variado en todos estos años yo no tengo la culpa. Está claro que lo que quiere Rosario es dinero, pero yo podría haber dicho lo mismo al conocer lo que me correspondía de la herencia.

¿Y está tranquila ante el juicio de hoy?

Sí, porque me siento muy fogueada. Estoy acostumbrada a los huracanes. He heredado los genes de mi madre, que era muy aguerrida.

¿Cómo reaccionará al encontrarse cara a cara con Rosario hoy?

En un juicio anterior vino y me saludó, y correspondí a su saludo. Pero es que todavía no habían exhumado los restos de mi padre, y a día de hoy, sigo muy dolida. A un padre hay que tratarle y quererle y no acordarse de él para recibir una herencia.