Sergio Turull, el ultrarunner e influencer que ha conquistado a Laura Escanes

Según han desvelado en "En todas las salsas", Laura Escanes podría estar de nuevo enamorada. Tras su matrimonio de cinco años con Risto Mejide y su sonora ruptura, el año pasado, con Álvaro de Luna, ahora es un runner quien, al parecer, la ha conquistado.

Anna Gurguí, del podcast de Mtmad, ha asegurado en su último episodio que Escanes se ha "aficionando mucho a correr" porque "tiene nuevo tema que te quema" con el famoso runner Sergio Turull, conocido en redes como "Pitufollow". Turull es además creador de contenido en Instagram y TikTok donde comparte sus carreras y los maratones solidarios que ha llevado a cabo por las víctimas de la DANA, así como otras causas sociales.

Según la colaboradora, la pareja se intercambia likes y comentarios en redes, y aunque no habría confirmación oficial "el chico es de Barcelona y tiene mucho amigo runner que me ha confirmado que se conocieron de fiesta en Madrid y están liados. No son novios pero él está encantado y pilladísimo", ha relatado.

El pasado mes de julio, Laura afirmaba no tener pareja: "Llevo casi un año soltera (que no sola) pero no veo malo estar sin pareja. Estoy muy feliz y muy bien rodeada. Supongo que será porque no ha llegado la persona o porque no es el momento y continúo sanando y aun hay muchos miedos". Una opinión que quizá ahora haya cambiado al conocer al runner.

Este posible "affaire" con Sergio Turull desmentiría los rumores que vinculaban a Laura Escanes con el baloncestista estadounidense Jayson Tatum, información que surgió después de que ella asistiera a un partido de los Boston Celtics.