Laura Escanes estalla contra Álvaro de Luna: “Acepté que me llamaras tóxica, insegura y loca”

Laura Escanes dice estar encantada de la vida al disfrutarla soltera, aunque parece que los amores siempre rondan su cabeza. No solo por las ilusiones que van y vienen, sino también las grandes decepciones que hicieron que otros abandonasen su corazón causando un descalabro interno. Con Risto Mejide, su exmarido y padre de su hija Roma, parece que ya ajustó cuentas y ahora su relación es cordial y sin demasiados sobresaltos. No se puede decir lo mismo de Álvaro de Luna, cantante con el que vivió un intenso idilio que le devolvió las ganas de enamorarse, pero que terminó de forma atropellada y de la peor manera posible. Nada más confirmarse los rumores de ruptura, comenzaron a llegar el cruce de reproches e indirectas, ya sean a través de entrevistas, mensajes velados en redes sociales o en sus canciones, en el caso del artista. Una guerra de trincheras que parece no haber llegado aún a su fin, pues la influencer ha vuelto a lanzar misiles a territorio enemigo.

Laura Escanes y Álvaro de Luna Instagram

La también presentadora y escritora ha encontrado en sus redes sociales el lugar perfecto para sincerarse sobre su vida sentimental. Aunque siempre se queja de la atención mediática y del interés de la prensa por sus amores, no encuentra incongruencia al hablar abiertamente de su ex. Eso sí, no se pilla los dedos y no pronuncia su nombre, aunque sus seguidores son muy avispados y todos llegan a la conclusión que sus reproches tienen un destinatario obvio: Álvaro de Luna. “Soy un 10, pero acepté que me llamaras tóxica, insegura, loca y pensaba que el problema lo tenía yo, pero en realidad me habías engañado mil veces, entonces soy tonta”, escribía la influencer para sorpresa de sus fans, que no esperaban un ataque tan directo. Siempre ha dejado claro que lo suyo con el cantante terminó mal, pero nunca ha hablado tan claro sobre los motivos por los que su relación se fue al traste.

Álvaro de Luna habla con LA RAZÓN

En su lugar, Álvaro de Luna no parece dispuesto a remover más el pasado y prefiere responder a Laura Escanes con silencio. Ya ha salido escaldado de la repercusión mediática que obtuvo su romance, especialmente cuando su materializó la ruptura entre pullas e indirectas. El cantante ha hablado este miércoles con LA RAZÓN, reconociendo que “me he vuelto más maduro en muchos aspectos, aunque en otros todavía me siento un niño pequeño. Me siento con más conocimiento en muchas cosas y también con más presión. Ahora tengo mucha más responsabilidad y cosas de las que hacerme cargo”.

Laura Escanes y Álvaro de Luna Instagram

La mayor parte de esa presión es mediática, heredada de la época en la que la influencer era la musa de sus canciones románticas y no de las de despecho. “Todavía me cuesta, aunque lo lleve de mejor manera. Pero me sigue siendo complicado porque no estoy acostumbrado a que se hable de mi vida privada, entonces me cuesta. Entiendo que ha habido un periodo en el que se ha hablado más por razones obvias (Laura Escanes), pero sí me gustaría que poco a poco eso se fuera olvidando y se quedara en un segundo plano. A mí me gusta hacer canciones, conciertos y ya. La parte privada de mi vida me gusta disfrutarla con mi gente, la gente que elijo. No me gusta que me juzguen por cómo vivo mi vida privada, con quien quiero o con quién quiere vivirla conmigo, en todos los ámbitos. Es una parte muy íntima que me gusta preservar para mí”, dice Álvaro de Luna, que quiere hacerse un nombre con su música y no con sus romances. De ahí su deseo de no remover el pasado, a diferencia de su ex: “No me molesta, lo entiendo, porque cada persona es como es y lo gestiona como quiere. Yo no me siento cómodo cuando se habla de mi vida privada, pero entiendo que a otros sí, y no lo puedo juzgar. Prefiero llevar un perfil bajo en todo lo relativo a eso para que, poco a poco, pase a un segundo plano para que se hable solo de lo que más amo en el mundo, que es la música”, sentenciaba.