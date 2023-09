Shaila Dúrcal y Carmen Morales: la talla sí importa

Shaila Dúrcal y Carmen Morales presumen de un cambio asombroso de imagen y comparten cómo han logrado alcanzar un peso saludable y mantenerlo de la mano de PronoKal®. Y es que ambas decidieron embarcarse en un reto juntas y ahora desvelan orgullosas su gran avance y lo bien que se sienten tras haber logrado gran parte de su objetivo.

Muy felices, han compartido su experiencia de pérdida de peso y cuáles han sido sus claves y nuevos hábitos en su rutina diaria para conseguir su peso saludable. Las dos irradian felicidad y presumen de nuevas medidas y es que no solo han transformado sus cuerpos, sino, también, sus vidas. Shaila destaca lo feliz que se siente de haber tomado esta decisión junto a su hermana Carmen de adoptar nuevos hábitos saludables, a través de su alimentación y el ejercicio físico, en 3 meses ha conseguido bajar 20 kilos, y, por su parte, Carmen Morales, ha perdido 15 kilos. Actualmente se encuentran en proceso de mantenimiento, ya que, al hecho de perder peso, además, se suma un reto aún mayor: mantener los resultados.

Shaila y Carmen agradecen a su Dra. Ana Beltrán haberles apoyado en este gran cambio de vida, enseñado a comer, a huir de las malas costumbres alimentarias, así como a adoptar unos hábitos que las han llevado a conseguir su peso saludable y a alcanzar su principal objetivo: bienestar físico y mental. "Estamos contentísimas y orgullosas de nosotras mismas por retomar un reto que teníamos pendiente. Desde hace tres meses hemos retomado el método para conseguir cambiar nuestros hábitos a unos más saludables. Aún nos queda camino para llegar a nuestro objetivo", afirman las hermanas Dúrcal.

Carmen y la temida menopausia

Por su parte, Carmen explica: “Llega un punto en que empiezas con la premenopausia… Y la menopausia es una palabra que da miedo, porque empiezas a sentir cambios, específicamente en el peso y en este momento PronoKal® ha sido el método ideal para ayudarme a alcanzar mi peso saludable y adoptar un estilo de vida nuevo que me ayuda a sobrellevar esta etapa sintiéndome mejor conmigo misma. Por eso sobre todo estoy súper contenta. Es muy importante perder peso y sentirte bien, con energía”. La actriz también asegura que todo ha sido muy fácil con opciones buenas. Me gustan principalmente los snacks más dulces y fáciles de llevar en el bolso. Gracias a esto es muy fácil luego poder seguir el ritmo de comidas y ese estilo de vida”.

Las hermanas Carmen Morales y Shaila Dúrcal con la Dra. Ana Beltrán Cortesía

Shaila Dúrcal muy orgullosa del camino que ha recorrido ha explicado con detalle cómo ha sido su experiencia con el método de pérdida de peso. No es solo una dieta de verano, es un cambio de estilo de vida. Este método te ayuda a identificar el hambre emocional y es algo que me ha cambiado la vida totalmente. Me hace sentir muy bien conmigo misma todo el rato y me impulsa a seguir queriendo cuidarme. Como nos acompañan con el coaching nutricional, tenemos con quien hablar cuando nos hemos sentido de bajón. Yo creo que eso es lo que nos ha ayudado más. Y el deporte, que es algo fundamental. Otra cosa es que con esta dieta cetogénica, no pierdes músculo, pierdes grasa (…), aunque la pérdida de peso no es centrarse en un número, si no en llegar a ese momento en que estás en un peso saludable”.

La pescadilla que se muerde la cola

Actualmente coexisten diferentes metodologías y técnicas para perder peso, pero muy pocas ven más allá de los kilos a perder, y en muchas se enfoca la atención en la pérdida de kilos y se descuida una parte muy importante como la integración de nuevos hábitos saludables, esencial para el mantenimiento de resultados tras un proceso de pérdida. “Muchas veces la gente se enfoca únicamente en cuántos kilos ha perdido, y más allá de los kilos perdidos, que son muy impactantes, es más cómo mi cuerpo se ha ido acostumbrando a este nuevo estilo de vida a tener salud, porque en realidad no la tienes, hasta que empiezas a descubrir cómo te sientan a ti las cosas y todo. Ha sido algo muy bonito y si puedo ayudar a gente que lo está pasando igual que yo, a entender mucho más cómo acepta el cuerpo los nutrientes, es algo fantástico y seguir aprendiendo y siguiendo este método que es algo de por vida, el poder aprender cómo comer”, afirma Shaila.

Las hermanas Carmen Morales y Shaila Dúrcal con parte del equipo de PronoKal® Cortesía

“Estoy en fase 1, lo que pasa es que yo veo el pan y me pierde, pero también lo hago como divertido porque es algo que hago yo “divertido” para poder tener una mejor relación con la comida. Y adelgazar de esta manera me ha enseñado mucho eso, a tener una conversación con mi comida, a ver los verdes de otra manera, a que sea mi color favorito, para poder integrarlo, porque, además, en nuestro trabajo que estamos siempre de un lado a otro, es muy fácil caer al sándwich, al picoteo… y al final dices: “bueno, mira no pasa nada”, pues esa vocecita que tienes dentro es la que hay que dominar y hay que aprender a tener una conversación con ella, decirle “no, ahora estoy bien, mejor otro día te como”. Es algo curioso, pero es una cosa que funciona”, prosigue Shaila.

Futuro profesional de las hermanas Dúrcal

Las hermanas Dúrcal han expuesto sus proyectos profesionales más inmediatos, donde Shaila tiene compromisos musicales en Estados Unidos y México este mes de septiembre, mientras que la actriz Carmen Morales, todavía deberá de esperar doce meses para que su nuevo proyecto vea la luz: “Tengo dos proyectos de teatro para 2024. Son distintas obras, pero estoy muy emocionada. Tengo un mono brutal de volver a la interpretación. Uno de los proyectos llevamos un año y medio moviéndolo", explica emocionada Carmen.