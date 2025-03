Shakira, con “el corazón partido en mil pedazos” tras un inesperado revés

Shakira no levanta cabeza y es que había depositado todas sus ilusiones en su gira por Latinoamérica con ‘Las mujeres ya no lloran’. Sin embargo, ha tenido que cancelar ya dos citas con sus fans, lo que le ha hecho apenarse por no poder complacer a sus fieles y compartir su talento sobre los escenarios como tenía orquestado desde hacía meses. Pero ahora se ha conocido que la artista colombiana suma una tercera cancelación de su tour, algo que se ha tomado con especial dolor personal, más allá del profesional. Quizá lo que más rabia le haya dado de este último revés es el hecho de que su varapalo es completamente ajeno a ella, a diferencia de las dos primeras. A golpe de comunicado a través de sus redes sociales, ha querido dar a conocer todos los detalles de lo sucedido este domingo en Santiago de Chile, así como la forma en la que esto ha afectado a su ánimo.

Shakira en lis Grammy 2025. Gtres

Este fin de semana tenía previsto poner ritmo jaleando sus himnos con sus fans chilenos, pero un revés inesperado ha echado por tierra sus planes. Está devastada, como así ella misma se ha encargado de dejar claro al mundo, desvinculándose de esta última cancelación in extremis: “Pueden imaginar cuán doloroso es para mí, como artista, después de tantos esfuerzos para venir a este país que tanto quiero, mi show en Chile debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mí o a mi producción”, aclaraba Shakira, antes de dimensionar la gravedad de lo sucedido desde su punto de vista: “El tour de ‘Las mujeres ya no lloran’ es la gira más grande de mi carrera, con un escenario que pesa 62 toneladas”.

Es ingente lo que tenía preparado, quizá demasiado, de ahí que excusa que el escenario “no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia”. La seguridad es lo primero y para evitar males mayores, se ha visto obligada a aceptar que la fecha prevista en el calendario se mueva para más adelante. “Ustedes que me han acompañado durante más de treinta años, conocen más que nadie mi ética profesional y cuánto me esfuerzo por entregarles siempre lo mejor. Durante un año he trabajado incansablemente, noche y día, en los más mínimos detalles para lograr una experiencia inolvidable como la que se merecen”. Al no poder asegurar que sea así y tener que cancelar su cita, quiere hacer entender a sus fieles cómo tiene “el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes hoy, por motivos más allá de mi control”.

Shakira Instagram

“Lamentablemente, durante el proceso de montaje del show programado para el día de hoy nos hemos encontrado con inconvenientes ajenos al artista, ya que el suelo donde iría el escenario se encuentra desnivelado”, añaden desde la compañía Fénix encargada del show a través de otro comunicado, confirmando la versión planteada por Shakira a sus fans en su comunicado personal, colgado en los stories de su cuenta personal de Instagram. No se entenderían bien a la hora de especificar qué se necesitaba y qué se podía ofrecer: “Mi staff y yo confiamos en todo momento en que la productora contratada por el promotor local seguiría al pie de la letra las especificaciones que fueron proporcionadas”. No ha sido así, el escenario no contaba con las características necesarias para asegurar la integridad de aquellos que están sobre el escenario y también del público que asiste a ver el espectáculo, de ahí que se haya decidido cancelarlo hasta que se solucione el problema. Muchos se han quejado, incluso la propia artista, que confiesa tener “el corazón partido en mil pedazos”.