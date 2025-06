Ed Sheeran conquista Madrid dentro y fuera del escenario

Ed Sheeran no solo vino a cantar a Madrid, también vino a vivirla. El artista británico, de 34 años, ofreció dos conciertos consecutivos este fin de semana en el estadio Metropolitano, con todas las entradas vendidas, reuniendo a unas 140.000 personas entre las dos noches. Pero su visita a la capital no se quedó en el plano musical: Sheeran se paseó por la ciudad, probó la gastronomía local y compartió su experiencia en redes con la frase: "Vine a Madrid por los conciertos y me quedé por las vibras".

En un vídeo que publicó en Instagram, el cantante muestra una versión muy cercana de sí mismo. Se le ve comiendo, bebiendo, cocinando e incluso firmando carteles de sus conciertos en plena calle. Uno de los momentos más comentados es su visita a StreetXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, donde aparece junto al chef. También se grabó tomando una cerveza doble, probando café y friendo churros en la histórica Churrería Madrid 1883.

Paseo relajado en Malasaña

Sheeranpaseó por la ciudad con actitud relajada. En Malasaña, visitó el mítico bar Tupperware, pasó por la Plaza Dos de Mayo y hasta hizo parada en un Irish pub, donde besó uno de los carteles de la fachada. En sus conciertos, fiel a su estilo desenfadado, salió al escenario con una camiseta negra con la palabra "Madrid" en letras coloridas, de esas que suelen encontrarse en tiendas de souvenirs. Un detalle que no pasó desapercibido.

El vídeo, que tiene de fondo su canción "Saphire", incluye también escenas con músicos callejeros y personajes disfrazados al estilo Transformers. Las reacciones no tardaron en llegar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, compartió el clip con un escueto pero simbólico "En Madrid, en casa". Cristina Pedroche también se sumó a los comentarios tras su paso por StreetXO: "Después de comer ahí tendrás aún más energía". Manuel Carrasco optó por un corazón y dos palmas como respuesta.

Ed Sheeran ha convertido su paso por Madrid en un homenaje espontáneo a la ciudad. Entre sus shows multitudinarios y sus momentos de ocio urbano, el cantante ha dejado claro que, más allá de los escenarios, sabe cómo conectar con el lugar que pisa. Y Madrid, al parecer, también ha sabido conquistarlo a él.