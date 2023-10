Ed Sheeran confiesa haber fumado tanta marihuana con Snoop Dogg y Russell Crowe que llegó a quedarse ciego

Su adicción al tabaco, el alcohol y las drogas le ha dado más de un susto a Ed Sheeran. El cantante que ha llegado a alejarse de todo por este motivo en alguna ocasión, ha confesado en una nueva entrevista en el podcast Conan O'Brien Needs a Friend que su experiencia de fumar marihuana con el rapero Snoop Dogg detrás del escenario le ha propinado algún susto.

El canante de "Bad Habits" y ganador del Grammyrecordó su asistencia a uno de los conciertos de Snoop en Melbourne, Australia, acompañado por su esposa Cherry Seaborn y la madre de esta. Después del show, el grupo tuvo un encuentro personal para conocer al rapero que asegura exclamó al conocer a su suegra "¿Qué pasa, reina?".

Aunque confiesa que nunca ha sido muy aficionado a la marihuana, si la probó con Snoop Dog. «Realmente no fumo nada», admitió Sheeran, que al ver que «estaba en el camerino y estaban fumando porro tras porro, porro tras porro», el joven se unió a ellos.

«Así que fumé un poco y pensé: 'No me siento tan mal. Esto es bueno'. Luego un poco más, y más, y luego más», continuó. «Solo recuerdo mirarlo y decir: 'No veo nada'", confesaba.