Ed Sheeran, de récord en Madrid

Hace tiempo que Ed Sheeran perdió el toque mágico por el que cualquier canción suya escalaba al primer puesto casi de manera automática, lo cual no significa que su influjo sobre ciudades como Madrid haya decaído, según ha demostrado este viernes en el primero de dos conciertos con los que ha batido "récords" de asistencia.

Con las entradas agotadas de esta cita y la que celebrará este sábado de nuevo, nunca el estadio Metropolitano había acogido a tantos espectadores por concierto, 70.000 en cada uno de ellos gracias al formato 360 que presenta el escenario de esta gira, superando por ejemplo a Metallica que, con esa misma configuración y también dos noches, actuó hace un año ante unas 120.000 personas. Sheeran ha salido así triunfante con una estrategia básica pero muy efectiva cuando se tiene un repertorio como el suyo: montar una gira que, bajo el título '+-=÷x', recoge los grandes éxitos de sus cinco álbumes más importantes desde que empezó su andadura discográfica en 2011, los de símbolos aritméticos.

Concierto de Ed Sheeran en Madrid Mariscal Agencia EFE

Una de las cosas que el británico ha demostrado a lo largo de estos años es que tiene ojo para sumar y multiplicar abundando en el gusto del público con canciones que, desde el pop-rock, conversan con distintos géneros como el rap, el folk, el soul o la canción de autor intimista. En sus último discos, sin embargo, flirteó más con la crítica que con el público, un panorama muy diferente al de su última visita a Madrid cuando estaba en plena vorágine comercial. Era 2019, lo que en términos pandémicos significa la prehistoria, así que había ganas de volver a disfrutar de su directo.

Durante más de 2 horas se ha sometido a la misión de volver a encandilar a sus seguidores, de ahí que entre las dos decenas de canciones en las que ha buceado, se haya detenido especialmente en los trabajos que más éxito en ventas tuvieron, sobre todo 'x (Multiply)', el segundo, lanzado en 2014.

Ed Sheeran actúa en Madrid A. Pérez Meca Europa Press

Bajo ese mismo propósito, la camiseta con el nombre de Madrid con el que ha saltado al escenario desde una trampilla en un espectacular escenario circular, con plataformas que suben y bajan y una cinta giratoria en su perímetro exterior para asegurarse de no dejar a ninguna persona sin su rato de mirada preferente, todo bajo una aún más colosal pantalla cilíndrica.

Al salir se ha tropezado, pero más lástima ha dado el sonido, una vez más bochornoso en el Metropolitano, al menos en las gradas a causa del rebote, lo que hacía casi irreconocible ese 'Castle On The Hill' con el que arranca el "show". Él se ha cuidado mucho de explicar que todo lo que iba a sonar en el concierto era producido y soltado "in situ" gracias a la colección de guitarras que ha ido desplegando, una mesa de mezclas a su vera y unos pedales para hacer "loops".

Porque mantiene su faceta de hombre orquesta que, aún bañado en sudor, se basta casi todo el tiempo para llenar de sonidos su directo. No obstante, frente a las críticas que despertaron giras previas como que ese modelo se quedaba pequeño en un estadio, ahora lo parapeta con un despliegue escenográfico brutal y, por momentos, también una banda en escenarios-isla desplegados a su alrededor.

Ed Sheeran actúa en Madrid A. Pérez Meca Europa Press

Especial atención ha tenido en el primer tramo con 'The A Team', esa que tocaba en clubes hace 15 años y a la que nadie hacía caso hasta que se lo hicieron y se convirtió en su primer gran éxito, pavimentando el camino hasta este lugar. El sonido ha ido mejorando progresivamente, al menos a un nivel más decente, a tiempo para tocar en vivo 'Sapphire', que verá la luz en plataformas la próxima semana y que formará parte de su próximo disco, 'Play', previsto para septiembre.

Junto a la estadounidense Tory Kelly, que había ejercido como su telonera unas horas antes, le ha hecho otro regalo más a Madrid: tocar por primera vez en sus directos el tema de esta cantautora 'I Was Made for Loving You', cuando la noche permitía al fin disfrutar de todo el despliegue de luces y pantallas. Ninguna sorpresa que aún en esas condiciones acústicas la romántica 'Thinkin Out Loud' haya sido la canción más coreada, abriendo un segundo bloque en el que ha cabido su versión terapéutica del 'Love Yourself' de su amigo Justin Bieber, el calambre de 'Sing', la paradójicamente melancólica 'Happier' o, entre suspiros, 'Perfect'.

Pocas dudas de que si el reciente 'Azizam' lo hubiese publicado hace 7 años se habría convertido en otro himno omnipresente. Hoy, incluso pese al fallo de tempo que le ha obligado a empezar de nuevo, ha sido aclamado, en un broche que han redondeado las imprescindibles 'Shape of you' y 'Bad Habits', tras un ejercicio de entrega absoluta por y para su público.