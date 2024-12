Sheila Casas deja como mentiroso a Escassi

Si no cambia la situación, Álvaro Muñoz Escassi no pasará parte de las fechas navideñas con su amiga especial Sheila Casas. La hermana de Mario y Oscar Casas ha desmentido rotundamente que el ex jinete vaya a compartir mesa y mantel con los suyos en estos días tan entrañables. Con ello deja como mentiroso a Álvaro, quien hace apenas unos días confesó que iba a conocer a la familia de Sheila en Nochebuena.

Montaje de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Gtres

Ella es muy clara al respecto: "No hay planes para que Álvaro pase con nosotros las Navidades. Hay que ir poco a poco".

Escassisí tiene previsto estar con sus dos hijos en fin de año, seguramente despedirán el 2024 en Madrid. Y a la vista de las circunstancias se desconoce con quien cenará en Nochebuena. Aunque es un hombre imprevisible y nos esperamos cualquier cosa.

Eso sí, se llevó una gran sorpresa al escuchar el desmentido de su "chica", no se lo esperaba, estaba convencido de que conocería a los Casas dentro de unos días. En este sentido, la desilusión es tremenda.

Desde su entorno nos llega la impresión de que "Álvaro va demasiado deprisa en esta relación, mientras que Sheila se toma las cosas con más calma. Su relación se va afianzando, pero no hasta el punto de integrarse de lleno en la familia de ella".