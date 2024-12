Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, cómplices en la noche madrileña

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas siguen resistiéndose a poner nombre a su relación, pero cada vez son más las ocasiones en las que se dejan ver desprendiendo una complicidad que parece traspasar la amistad. Que disfrutan juntos es evidente, como lo es también que ya no esconden su vínculo, llámese amistad o como quieran ellos decirlo. Las calles de Madrid son testigos de sus paseos nocturnos en los que aparecen felices y sonrientes como una pareja de enamorados más.

En su última aparición, los reporteros han vuelto a preguntar al jinete si tenía pensado hincar rodilla y ha sido la actriz la que ha tomado la palabra: "A Álvaro le encanta hincar rodilla". Inmeditamente, con gran sentido del humor, él hincaba rodilla en el suelo hasta en dos ocasiones.

También ha opinado sobre la relación entre Antonio Revilla y su ex Hiba Abouk: "Si está con él es porque está feliz, ella no pierde el tiempo".

En cuanto a si le gusta Revilla como pareja, responde con ironía: "Me gusta más ella, pero... Sí, seguro que está muy bien y feliz. Y todo muy bien, pues eso es lo mejor y muchas gracias".

Montaje de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Gtres

Aunque es muy pronto para ir más allá, Sheila ha anticipado que, al menos de momento, el amor que pueda sentir hacia Álvaro no le ha despertado ningún instinto de maternidad."No, no, no, cero. O sea, jamás, jamás en la vida he querido ser madre", ha sentenciado. Igual de tajante se ha mostrado al preguntarle si había posibilidad de boda: "¡Dios, no!"

Sheila se conforma con el momento feliz que está viviendo ahora disfrutando de lo mejor del jinete que, como dice, "son muchas cosas".