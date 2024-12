Álvaro Muñoz Escassi se declara públicamente Sheila Casas y borra a los minutos su romántico mensaje

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas han disfrutado de una escapada este fin de semana en la naturaleza en el norte de España. El jinete, en un arrebato, ha querido gritar a los cuatro vientos su amor por la abogada y se ha declarado públicamente en un story de Instagram a la abogada, mensaje que ha borrado a los pocos minutos. Aún así, muchos seguidores del televisivo han podido capturar este momento, justo cuando Hiba Abouk ha confirmado su noviazgo con Antonio Revilla, detalle que no ha pasado desapercibido y que ha llamado mucho la atención.

"Te quiero y que se entere todo el mundo, vale?? No puedo vivir sin ti", escribe Escassi en el story que ha borrado posteriormente pero que Javier de Hoyos ha podido capturar antes de ser eliminado. A pesar de que el jinete y Sheila Casas han reiterado en numerosas ocasiones que son solo amigos, parece ser que el ex de María José Suárez ha sentido la necesidad de gritar su amor por la abogada en Instagram, aunque solo sea durante unos minutos.

Esta declaración de amor de Escassi hacia Sheila Casas se produce justo cuando Hiba Abouk confirma su relación con Antonio Revilla. El jueves 5 de diciembre la actriz compartió en su perfil de Instagram una fotografía junto al empresario dándose un beso. Desde entonces, la pareja se ha dedicado románticos comentarios en redes de su primer viaje oficial como pareja este puente de diciembre.

"El resumen de lo real. Tú y yo y nada más. Te cielo", ha escrito Antonio Revilla su última publicación de Insatgram que aparece junto a Hiba Abouk. "No sé cómo me atrevo a escribirte, pero ayer dijimos que me hará bien perdonar la pobreza de mis palabras, yo sé que tú sentirás que te hablo con mi verdad, que ha sido tuya siempre, y eso es lo que cuenta ¿Se pueden inventar verbos? quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida", responde la actriz en el post a su pareja.