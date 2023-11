Silvia Bronchalo, cada vez más distanciada de Daniel Sancho: este es el verdadero motivo de su enfado

El pasado lunes, 13 de noviembre, Daniel Sancho se declaró en los juzgados de Koh Samui "no culpable" del supuesto asesinato premeditado a Edwin Arrieta. El cocinero sí que admitió su culpabilidad en el desmembramiento del cuerpo del médico colombiano y su posterior ocultación, arrojando algunas partes por el basurero y por el mar. Por tanto, según la versión del joven, la muerte del cirujano se produjo de manera accidental y no de forma premeditada.

En esta importantísima y crucial cita judicial para el futuro de Daniel Sancho, el único familiar que acompañó al acusado fue Rodolfo Sancho. Su madre, Silvia Bronchalo, tal y como confirmaron desde el programa "Vamos a ver", ha regresado a España y ya no se encuentra al lado de su hijo. "Sabemos que no está en Tailandia. Regresó a España, pero no se sabe absolutamente nada de ella. Hace un mes y medio que no visita a su hijo en la cárcel", desvelaba el reportero del espacio.

Silvia Bronchalo, mother of Spanish chef Daniel Sancho Bronchalo, arrives to visit her detained son at a prison in Koh Samui island, southern Thailand, SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

La decisión de Silvia Bronchalo de abandonar Tailandia podría estar motivada por el enfado que siente en torno a la situación del caso de Daniel. Según han publicado en "20 minutos", la madre del cocinero "no está de acuerdo en el planteamiento de las cuestiones fundamentales y que además siente que le han mantenido al margen sin consultarle algunas de las decisiones más trascendentales". Este panorama ha provocado que se acentúe aún más el distanciamiento entre ellos. Según ha desvelado el anterior medio citado, fuentes cercanas al reo han asegurado que Daniel se encuentra estos días "más tenso y preocupado de lo habitual". Encarcelado en la prisión de Koh Samui desde el pasado mes de agosto, el hijo de Rodolfo Sancho habría tomado conciencia sobre la gravedad de la situación a la que se enfrenta.

Silvia Bronchalo fue la primera familiar que se trasladó a Tailandia para reencontrarse con Daniel nada más terminar su aislamiento protocolario en la prisión a mediados del mes de agosto. Desde ese momento, su madre visitó a su hijo diariamente hasta que llegó Rodolfo Sancho a la isla. Desde hace más de un mes, el paradero de la expareja del actor era todo un misterio hasta que el programa "Vamos a ver" confirmó que se encontraba en España y no en el país asiático, como toda la opinión pública creía. ¿Regresará en las próximas semanas a Tailandia para volver a reencontrarse con su hijo?