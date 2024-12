Alma Bollo acaba en urgencia en el hospital, pero la pillan después de paseo

Alma Bollo no puede más y su cuerpo le ha dado un serio aviso de que debe tomarse un descanso. Inmersa en los preparativos del bautizo de su segundo hijo, el cual llegó al mundo el pasado mes de agosto, la hija de Raquel Bollo está desbordada. Cuidando dos retoños pequeños, atendiendo compromisos profesionales y personales, no era de extrañar que finalmente tanto estrés terminase por pasarle factura. Su cuerpo lo ha somatizado con fuertes dolores de espalda, los cuales le han llevado de urgencias al hospital, tal y como ella misma lo ha detallado en su cuenta personal del Instagram, tras un tiempo sin dar señales de vida. Después de pasar por un centro médico en busca de una solución para su fuerte dolor lumbar, la influencer se ha visto obligada a instalarse en casa de sus abuelos para encontrar cierta paz mientras se recupera de su dolencia. Sigue mal, aunque en las mejores manos.

Alma Bollo y Miguel Lara Instagram

Después de descansar un poco en la unidad de cuidados intensivos que ofrecen los abuelos, se ha visto con fuerzas suficientes para coger el móvil e informar a sus seguidores el motivo de su ausencia. Así, detallaba cómo había terminado de urgencias en el hospital y salió de allí prácticamente igual: “Llevo todo el día desaparecida, atrapada en casa de los abuelos con una lumbalgia. Más de dos horas y media en el hospital y no me han querido pinchar, así que medicación por vía oral y manta eléctrica”, describía su fatídico día en el que los dolores le han impedido continuar con su rutina y estar al lado de sus hijos.

Lo curioso vino después. Como cabe esperar, nada más conocer que se encontraba postrada en el sofá víctima de fuertes dolores, sus fans se volcaron en darle ánimos, consejos y mucha fuerza para recuperarse lo antes posible. Quizá tuvieron muchísimo éxito sus plegarias, pues horas más tarde fue vista paseando por la calle como si tal cosa. Fueron muchos los que aseguraban haberla visto y que no dudaron en reprochárselo públicamente en las redes sociales, generando un intenso debate. Esto obligó a Alma Bollo a intervenir una vez más y aclarar qué había sucedido: “Me estáis diciendo que ‘A ver Alma, si tienes una lumbalgia, en tu pueblo te han visto andando’. A ver, yo esta mañana me he levantado, me he levantado mejor, he ido a peinarme y me he vuelto a agachar, porque tengo un bebé, tengo que cogerlo, tengo que montar un carro, desmontar un carro y ahí ha sido cuando me ha dado otro zambombazo”, detallaba cómo le había sobrevenido el dolor lumbar.

Alma Cortés Bollo Instagram

“Y entonces ya he decidido ir a que me pinchen. No me han pinchado y me he tomado un Enantyum, que yo no sabía que me lo podía tomar en la lactancia y me han dicho que sí. Me he empezado a encontrar un poco mejor y aparte me he puesto la manta de calor unos diez minutos sí y unos diez minutos no, y así durante un largo tiempo. Voy andando de aquella manera. Ahora mismo parece que lo tengo como dormido. Yo creo que entre el Enantyum y que todavía tengo ahí calorcito, pues eso parece”. Una leve mejoría que le hace recordar todo lo que tiene entre manos y le impide mantenerse quieta, pues el tiempo corre en su contra: “¿Qué yo ahora mismo debería de estar sentada, tumbada o descansando? Sí, pero también os digo que es el cumpleaños de mi mejor amiga, antes nos veíamos absolutamente todos los días, ahora ya no. Nos vimos el otro día para montar la Navidad y ha quedado debajo de mi casa para tomar un refresco y un montadito. Yo he dicho que me encuentro un poco mejor, porque tengo esa zona medio adormilada. Así que voy a aprovechar y ceno y así no tengo que hacer que mi abuela me haga la cena, porque me voy a quedar en casa de mi abuela, porque no me quedo sola en casa con los dos niños y menos como estoy”.

Pero Alma Bollo no se olvida de lo más importante que tiene ahora en mente: el bautizo de su hijo recién nacido, que apenas tiene cuatro meses: “Espero mañana hablaros desde la mejoría, porque igual que me veis ahora andando, mañana también me veréis así. Estamos a vísperas del bautizo, tengo que hacer mil cosas. Lo que es el tema bautizo está todo organizado. Es decir, la persona encargada de coordinar todo, los proveedores de bebidas, de catering, la decoración, todo está. ¿Qué es lo que yo he dejado para estos días? Arreglarme las manos, las cejas, un abrigo que me falta para Jimena, ir a probarme mi traje, como esas cositas. Al final todo eso se tiene que hacer los últimos días. Entonces mañana, esté como esté, yo me tendré que volver a levantar, volver a llevar a la niña al colegio”, remata la hija de Raquel Bollo, a quien un dolor de espalda, por muy fuerte que sea, no puede postrarla en cama demasiadas horas.