Sofía Cristo, destrozada por las duras declaraciones de su hermano: “Voy a intentar que me afecte lo menos posible”

Ángel Cristo ha protagonizado en las últimas semanas algunos de los episodios más polémicos de la televisión. Sumado a su expulsión de “Supervivientes” llegó el pasado viernes otra entrevista muy dura que dedicó a su madre y a su hermana: “Deberían verla”. A pesar de la advertencia que les dedicó parece ser que Sofía Cristo no quiso dedicarle ni un segundo de su tiempo para ver las declaraciones de su hermano, en las que tachaba a la dj de “agresiva” y “violenta”. La situación sería ahora más tensa, pero la hija de Bárbara Rey no ha dudado ni por un segundo en lo siguiente que hará: cerrar el capítulo de su hermano para siempre.

Tanto madre como hija han procurado mantenerse alejadas de los focos, cosa que Ángel no les ha puesto fácil. En esta última entrevista habló de que su hermana no era más que “otra víctima” de Bárbara Rey y cerraba cualquier tipo de acercamiento por su parte. Ahora, tras un tiempo evitando dar declaraciones, Sofía se ha pronunciado y, aunque no ha podido ver la entrevista, si deja clara su postura: “No he oído los últimos comentarios porque he llegado esta mañana de trabajar, pero voy a intentar que me afecte lo menos posible. Voy a hacer mi vida, que es lo que estoy haciendo y a estar trabajando y con la gente que me quiere”.

Lo cierto es que desde hace un tiempo se ha mostrado muy reacia a cualquier posible reconciliación con su hermano Ángel: “Para mí, no hay ninguna. Ya lo dije y no quiero hablar más”, ha vuelto a mantener. Si bien en algún momento parecía que podría haber una posibilidad de reconciliación, ahora todos los puentes se han quemado. En la entrevista de Ángel Cristo también se ha hablado de su preocupación ante una posible recaída de Sofía Cristo. Unas palabras que han caído como un jarro de agua fría sobre la dj: “Llevo 11 años formándome para esta vida moderna, es decir, ¡la vida sin consumo! Nunca dejaré de protegerme y seguir aprendiendo ante las adversidades”, ha respondido en sus redes sociales.

El cariñoso mensaje de Bárbara Rey a Sofía Cristo

Este lunes también se ha podido ver en redes sociales la buena relación que existe entre madre e hija. Lejos de lo que pueda decir Ángel Cristo, la vedette ha recordado lo más importante que tiene en el mundo: “Eres mi vida, te quiero, hija mía. Eres la luz de mi vida y de la de muchas personas, nunca nunca nunca, olvides lo fuerte que eres, lo buena persona que eres y la falta que hace en este mundo personas como tú. Te adoro”, ha escrito Bárbara muy orgullosa de su hija. No ha hecho falta esperar mucho para la reacción de Sofía, que ha escrito un cariñoso: “Te quiero con toda mi alma”.

La publicación es un recopilatorio de varias imágenes inéditas de Bárbara Rey junto a su hija Sofía.