Sofía Cristo da el último parte de salud de Bárbara Rey: “Va evolucionando. Tiene días malos y días mejores”

Bárbara Rey ha llegado a un punto límite en su vida que le impide continuar como hasta ahora. Desde que su hijo, Ángel Cristo Jr, concediera su entrevista en “De Viernes” se ha visto a la vedette viviendo algunos de sus peores días, cosa que no ha hecho más que aumentar la preocupación por su salud después de que se diera a conocer que la de Totana sufre depresión.

Su estado es tan delicado que se ha visto obligada a alejarse del foco social y ha vuelto a recurrir a uno de sus pilares indiscutibles, su hija Sofía Cristo. No cabe la menor duda que madre e hija comparten un fuerte vínculo, ahora aún más dado que es Sofía quien ha tomado la palabra y se ha convertido en el altavoz de Bárbara.

"Llega un momento que las cosas pesan, ¿no? Yo creo que es lógico, mira Genoveva por ejemplo, que al final somos seres humanos, no somos robots. Yo lo vengo avisando hace tiempo, o sea, que no es algo nuevo", Sofía Cristo asegura de esta manera que el estado de su madre no es nada nuevo y que lleva varios meses haciendo frente como puede a las nuevas declaraciones que se recogen en la prensa.

Bárbara Rey abandona su silencio para revelar su estado de salud: "Estoy entratamiento" Europa Press

La Dj no comparte las críticas que se han hecho a su madre por anunciar que está en tratamiento por depresión, pero luego aparece cantando y actuando para el cumpleaños de Eduardo Navarrete: “Entonces podríamos criticar a muchísimas actrices y personas que luego han terminado de una manera bastante trágica, ¿no? Y que ya, por desgracia, no están aquí. Y nunca se pensó que pudieran tener una depresión. Mi madre va a seguir haciendo sus cosas porque, por eso está en tratamiento, por eso tiene el apoyo de sus amigas, el mío y el de la gente de su entorno".

"Esto también conciencia un poco a la gente que realmente tiene algún problema de salud mental, pues que no es sinónimo de cómo lo ves por fuera, que muchas veces es cómo estás por dentro. Eso no va a hacer que ella no haga su trabajo, y que si tiene que subir a un escenario se vaya a subir, o que tenga algún momento del día que sea bueno", prosigue hablando la hija de la vedette.

Pese a los últimos datos que se han recogido, Sofía asegura que su madre “va evolucionando”, pero "hay días peores y mejores". También ha mostrado su opinión con respecto a que el desencadenante de su estado haya sido que su hermano Angel Cristo Jr acudiera a ciertos programas de entrevistas: “Mi madre tenía una vida siempre muy intensa y que le han pasado muchas cosas. Entonces, cuando te viene ya un batacazo así, pues es como la gota que colma el vaso. Pero es verdad que ella venía de estar en un año muy positivo y muy bueno porque había pasado cosas muy bonitas y el reconocimiento suyo como artista y como mujer", termina la hija de la vedette que ya no puede dar más datos nuevos sobre el estado de salud de Bárbara Rey.