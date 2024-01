El consejo de Carmen Borrego a Bárbara Rey y Sofía Cristo: “Tienen que tener un poco de cuidado”

Bárbara Rey está viviendo uno de los momentos más tensos en su entorno familiar. En los últimos días se ha dado a conocer que Bárbara Rey se encuentra en estos momentos en tratamiento por depresión. Una situación que no sorprende después de las polémicas que desencadenó Ángel Cristo Jr. Sin embargo, surgieron en el programa “Fiesta” algunas voces que cuestionan esta versión de la vedette. En concreto fue Saúl Ortiz, colaborador y subdirector del nombrado espacio televisivo, quien molestó a Bárbara Rey hasta el punto de tener que pronunciarse para dejar una cosa clara: “Que jamás se vuelva a decir que juego con la enfermedad de nadie”, comenzó. “Esto se lo digo porque yo ya lo he escuchado en varias ocasiones, y ninguno de los que estáis ahí sabéis la verdad. Por mucho que digan, que cuenten o que quieran contar. Tu no eres quien para opinar si yo estoy enferma, si no estoy enferma, si tengo depresión y mucho menos a decir que yo puedo jugar con ello”.

La vedette también habló sobre la posibilidad que se estaba barajando de preparar una demanda para todos aquellos que han hablado tanto de ella como de su hija Sofía Cristo: “Preparar una demanda donde ha habido tanta calumnia e injuria, por mucho que vosotros penséis y estéis seguros, lleva mucho tiempo y hay que invertir muchísimo dinero, porque hay que transcribir absolutamente todo. Parece mentira, con la cultura que me imagino que tenéis, que no sepáis el tiempo que lleva transcribir los cientos de programas en los cuales muchos de ustedes, no todos, habéis dicho barbaridades”, finalizaba dando las buenas tardes y reafirmando la idea de que se encuentra recibiendo “tratamiento”.

El debate ha ido a más y este lunes Carmen Borrego ha comentado la delicada situación de la artista y lo injusta que ha sido la opinión pública con ella por hacer este tipo de comentarios: “Una persona con depresión puede tener vida, una persona con depresión puede cenar, una persona con depresión puede cantar y reír algún día. Una persona con depresión tiene picos y creo que juzgar una depresión de una persona porque ha hecho una actuación (habla sobre la actuación de la vedette en el cumpleaños de Eduardo Navarrete).Yo sé que Bárbara Rey hace tiempo que no está bien y quizá la gota que ha colmado el vaso ha sido la intervención de su hijo en televisión”.

Bárbara Rey resurge de sus cenizas: "Lo he pasado mal pero estoy muy bien, tranquila y con muchas fuerzas" Europa Press

Según se ha dado a conocer en ‘Así es la Vida’, Sofía Cristo está dispuesta a demandar y se encuentra ya minutando todos los programas donde se ha hablado sobre ella. Por parte de su madre, ella afirmó que aquellas personas que se hayan dedicado a decir “barbaridades” sobre ella y su familia lo van a tener que demostrar. “Yo le diría a Sofía que se lo podía haber ahorrado. Evidentemente están en su derecho las dos de defenderse en los tribunales, pero hay muchas cosas y tienen que tener un poco de cuidado. Ellas también han hablado de muchas cosas que se han comentado. Entonces no es tan fácil sentarse en un juzgado cuando tu a las espaldas tienes haberte sentado muchas veces en un plató de televisión”, zanjaba Carmen Borrego sobre el tema.