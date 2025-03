Sofía, hacia la mayoría de edad, y ¿al Ejército como su hermana

Una de las ventajas de la monarquía hereditaria -en Europa sólo la Orden de Malta y el Vaticano son monarquías electivas- es que siempre hay un sucesor y, en su defecto, un segundo, un tercero... Si bien en España no ocurre como en el Reino Unido -donde publican oficiosamente el orden sucesorio- en la sucesión al trono de España, según el art. 57.1 de la Constitución, la titularidad de la Corona se transmite hereditariamente siguiendo principios regulares de primogenitura y representación. Esto implica que sea preferida la línea anterior a las posteriores y en la misma línea, el grado más próximo al más remoto. Pero, además, dado que en España prevalece -«aún», dirían algunos- el varón en la sucesión a la Corona -algo ya modificado desde 2006 en la sucesión de los títulos nobiliarios- en el mismo grado sucedería antes el varón que la mujer y, en el mismo sexo, la persona de más edad antes que la de menos edad.

Lo dicho coloca a la Infanta Sofía en una posición de expectativa ante la eventual falta de su hermana Leonor y siempre que ésta no tenga descendencia. El general Sabino Fernández Campo, en su discurso académico «El Matrimonio de los llamados a la sucesión en el trono de España según la Constitución de 1978», recordaba que nuestra carta magna no mantiene el requisito de la autorización o el consentimiento matrimonial previos, sino sólo una modalidad restringida y parcial de consentimiento negativo. Según el art. 57.4 «aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeron matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes, quedarán excluidos en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes».

Doña Sofía está muy arriba en la lista de los llamados a suceder, cuya preparación y formación deben llevarse a cabo con sumo cuidado, atendiendo al citado principio hereditario. El 29 de abril próximo cumplirá 18 años y el 24 de mayo terminará sus estudios en el UWC Atlantic College.

Cabe preguntarse si decidirá hacer una carrera universitaria y cuál. También si es necesario que siga además una formación militar, y si ésta debe ser en los tres ejércitos o sólo en uno. Aparte de que los Reyes han querido que ambas hermanas sean criadas de similar manera, la cuestión está en dilucidar la conveniencia de que quien puede ser -en caso de necesidad- sucesora de su hermana Leonor, tenga los resortes formativos para asumir eventualmente la Jefatura del Estado.

Según el art. 97 de la citada carta magna, no estaría de más que Doña Sofía tuviera formación militar además de seguir los estudios universitarios de su elección. No me gusta la palabra «segundón», pero evoca una situación imposible de obviar, como tampoco el hecho de que muchos segundones hayan ascendido al trono, ya fuera por fallecimiento del monarca o por abdicación de éste, caso de Jorge VI de Inglaterra, por abdicación de Eduardo VIII en 1936, o de la gran duquesa Carlota de Luxemburgo, por abdicación en 1919 de su hermana María Adelaida para ingresar como carmelita.

En muchas monarquías el monarca es jefe de las fuerzas armadas. Los segundones tienen formaciones diversas y pocos la han tenido militar. En Bélgica, Astrid estudió historia del arte, y se formó en estudios europeos; en los Países Bajos, Juan Friso, fallecido en 2013, estudió ingeniería mecánica, pero, para estar preparado para acceder eventualmente al trono, estudió derecho neerlandés e historia parlamentaria: su sobrina Alexia, tras estudiar en el mismo colegio que la Infanta Sofía, comenzó a estudiar ciencias e ingeniería para el cambio social pasando dos meses más tarde a ingeniería civil; en Noruega, Marta Luisa es fisioterapeuta y primogénita de Harald V y Sonia, y aunque en 1990 se cambió la ley sucesoria adoptando la primogenitura plena, no pasó a ser princesa heredera; en Liechtenstein, Maximiliano estudió administración de empresas dedicándose a los bancos familiares; en Mónaco tenemos que retrotraernos a Luis II, llamado «el príncipe soldado» pues sirvió en la Legión Extranjera, y a Rainiero III para encontrar a alguien dedicado a la milicia.

Segundogénitos militares

En Inglaterra, el duque de Sussex estudió en Sandhurst; en Dinamarca, Joaquín estudió economía agraria, es capitán en la reserva y ha sido agregado de Defensa en las embajadas en París y Washington; en Suecia la modificación de la ley sucesoria hizo que el segundogénito Carlos Felipe, capitán de la marina, pasara a ser segundo en la línea sucesoria, y su hermana Victoria, graduada en ciencias políticas e historia y que realizó sólo tres semanas de prácticas en el ejército, pasará a princesa heredera; en Luxemburgo, Félix, segundogénito de los grandes duques, empezó a estudiar arquitectura, ha estudiado bioética en Roma y, aunque inició la Academia Militar en Sandhurst, la abandonó por una lesión de rodilla.

Sea lo que sea que estudie Sofía es seguro que, tanto en su mente como en la de los Reyes, el deber y el servicio a España primará sobre cualquier preferencia, aunque no olvidemos que uno hace mejor y es más feliz en aquello para lo que tiene vocación.