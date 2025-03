Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ¡boda a la vista!

Su exitoso paso por "Supervivientes" y otros formatos similares convirtieron a Sofía Suescun en una de las influencers más seguidas y con mayores ingresos. El tándem con su madre, Maite Galdeano, con quien ha protagonizado sonoras dispuestas le ha permitido seguir creciendo en popularidad y fortuna.

Uno de los frutos es la lujosa casa, situada en una urbanización en Valdemorillo (Madrid). "Tengo la suerte de recoger lo que he sembrado. Si me hubiera gastado todo en caprichos tontos después de ganar ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’, ahora no podría enseñaros este casoplón. Todo cuesta sacrificio. No solo hay que tener el dinero, hay que tener también el tiempo. Aquí he sido mi propia promotora. Alquilé una casita al lado y, desde las 8 de la mañana, ya nos poníamos a decidir cosas", declaró en la revista "Lecturas".

Kiko Jiménez, dispuesto a pedirle matrimonio a Sofía Suescun, pero con pullita a Maite Galdeano Instagram

La vivienda, que cuenta con un gran porche con jardín, piscina y otros detalles de lujo, es el nido de amor que comparte con Kiko Jiménez, su pareja desde hace muchos años. Aunque los rumores de boda suenan desde hace tiempo, este fin de semana la pareja ha dado un paso definitivo durante la clausura de la XXVII edición del Festival de Cine de Málaga.

"Este es el año"

Kiko desveló el sábado que hay planes de futuro juntos y que darse el "sí, quiero" es uno de ellos: "Hombre, claro que sí. Todo llegará". Pero fue más allá: “Este es el año". Después de estas palabras, los reporteros quisieron conocer los pormenores de este acontecimiento. El colaborador de televisión confesó que aún no han pensado ni la fecha ni el lugar, pero tienen claro que será "una boda en la que haya felicidad, en la que esté nuestra gente y que seamos felices, y estemos así de sonrientes". A su lado, Sofía asentía garantizando que viven cada día de su vida como si fuera el único.

La pareja lleva tiempo también alimentando los rumores sobre una posible paternidad. La noticia sería muy bien recibida en sus redes sociales. De ahí, las críticas que despertaron unas imágenes en las que Sofía dio a entender que estaba esperando mellizos. Finalmente, la influencer, amante de los animales, aclaró que la fotografía que más llamó la atención, una ecografía, correspondía a un útero canino con dos perros en su interior. “Es una representación de cómo Marco y Luna son mis bebés y vinieron juntos al mundo para hacerme la humana más feliz", escribió a través de stories. La explicación no calmó los ánimos de quienes se sintieron burlados.