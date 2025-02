Sofía Suescun, devastada por la muerte de un ser querido: "Estoy rota"

Sofía Suescun está atravesando por uno de los momentos más tristes de su vida tras la inesperada de Indio, uno de sus gatos. La mascota comenzó este fin de semana a tener problemas respiratorios y, finalmente, el animal no ha podido superar este bache de salud. Ha sido la propia influencer la encargada de confirmar la triste noticia a través de un comunicado en Instagram, totalmente devastada por el fallecimiento de su gato.

Sofíacompartió con todos sus seguidores las horas previas a la muerte de Indio, alarmando a todos sus seguidores por la delicada situación que atravesaba su mascota. ''Acabamos de salir urgentemente de casa porque Indio, mi gato, respira fatal. Pinta fatal, yo es que me pongo siempre en lo peor (...) Ha podido ser un golpe o un atropello", narró la influencer antes del triste desenlace.

Sofía Suescun en abril de 2024 Gtres

Horas después, Sofía ha comunicado el fallecimiento de su gato. "Indio ha muerto a las 23:15 (...) El más pequeño de todos mis gatos, el más travieso e independiente desde que empecé a vivir en el campo. Desde el viernes estaba extremadamente cariñoso, cosa que me llamó la atención, pero en ningún caso para preocuparme. Viernes y sábado dormí con él como cuando era un bebé y para mí fue un regalo. Seguramente él ya sabía lo que iba a pasar'', ha desvelado la influencer a través de un comunicado. "'Le han puesto antibiótico y nos hemos venido a casa. No han pasado ni cinco minutos y ha empezado a convulsionar hasta que se le ha parado el corazón. No podía asumirlo, menos mal que Kiko ha estado conmigo. Estaba en shock. No sabéis que duro ha sido. No termino de creérmelo. Estoy rota".

"Fuiste y serás siempre el eterno bebé de mamá. Ya eres un ángel más (...) Descansa en paz'', añadía después en otro story Sofía junto a una fotografía de Indio, despidiéndose de su mascota.

Sofía, amante de los animales

La influencer es una gran amante de los animales. Para ella, sus perros y gatos son sus hijos y convive con ellos en su vivienda con Kiko Jiménez, su pareja. El chalet está totalmente adaptado a las necesidades de sus mascotas y, a menudo, comparte en redes fotografías y vídeos con sus animales.