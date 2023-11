La sorprendente proposición de Boris Izaguirre a Chenoa ahora que está soltera y que su marido "entenderá"

La separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas sigue dando de qué hablar desde que el programa "Fiesta" desveló en exclusiva el pasado sábado que la artista y el médico habían decidido poner punto y final a su matrimonio. Aunque no están atravesando su mejor momento sentimental, la pareja aún no ha cerrado del todo la puerta a una futura reconciliación y la ruptura se ha producido de forma amistosa. Pero se den o no una posible segunda oportunidad en el futuro, la realidad es que en estos momentos la exconcursante de "Operación Triunfo" y su marido no están juntos. Mientras se estrena en la soltería, Chenoa está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales.

El último en pronunciarse sobre la ruptura de la cantante ha sido su amigo Boris Izaguirre, a la que conoce y quiere "muchísimo desde hace muchísimos años". Aunque no ha hablado con ella desde que salió a la luz la noticia, el venezolano está convencido de que "no debe ser fácil para ninguno de los dos". "Me ha dado un poquito de pena pero creo que habrán puesto todo su empeño", asegura el presentador sobre el asunto. "En esas situaciones a una persona tienes que guardarle un poco ese respeto, pero Chenoa es una gran profesional, como una profesional de otra época, de cuando la gente medía muy bien todos sus pasos, hablaba con la prensa, no ocultaba nada, sabía cómo, comunicar, y creo que cortará todos los rumores y tenemos que tener paciencia", expresa el televisivo sobre la artista.

Chenoa con traje verde. Gtres

Quitándole hierro a la situación, Izaguirre no ha dudado en expresar que le encantaría ser la nueva pareja de la artista. "Siempre pienso cosas maravillosas de Chenoa y me encantaría ser yo su próximo novio. Sería muy buen novio para ella", expresa, muy divertido. Aunque está felizmente casado con Rubén, está seguro de que su marido lo "entenderá". Bromas aparte, el venezolano está muy triste por la ruptura que está atravesando la cantante: "Me da pena que le pasen estas cosas, pero es muy fuerte, sabe luchar y creo que también sabe enfrentarse muy bien a este tipo de cosas".

A pesar del desamor, Chenoa está viviendo una de las mejores épocas profesionales de su vida. La artista se estrena como presentadora de "Operación Triunfo 2023" la semana que viene. Regresa al talent show que le catapultó a la fama como conductora de las galas del reality. La cantante no puede estar más ilusionada y feliz por esta oportunidad laboral y afronta con mucha emoción esta nueva etapa en la Academia.