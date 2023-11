Boris Izaguirre cuenta cómo fue su reencuentro con Isabel Preysler: “Casi me caigo”

Las palabras que Tamara Falcó pronunció en una convención religiosa y que llevaron a muchos a entender que estaba atacando al colectivo LGBTIQ+ desencadenaron una polémica que terminó con la marquesa de Griñón haciendo las cruces -nunca mejor dicho- a su amigo Boris Izaguirre. Tras comprender que se había tratado de un malentendido, este le pidió perdón públicamente, y aunque al principio parecía que su relación estaba perdida para siempre, poco a poco se va recomponiendo.

“Con Tamara hemos estado intercambiando mensajes desde que nos encontramos en el desfile de Pedro del Hierro, estamos normalizando la situación y nos estamos convirtiendo en una muy buena noticia. Y este lunes me acerqué a saludar primero a Íñigo, luego a Tamara y también le di dos besos a Isabel”, reveló Boris Izaguirre sobre su encuentro con todos en el Museo Thyssen, durante la inauguración de la exposición amadrinada por Carolina Herrera 'Maestras antiguas y modernas’.

Boris Izaguirre confiesa cómo fue su reencuentro con Isabel Preysler tras su acercamiento a Tamara Falcó. ¿Se saludaron? EUROPAPRESS

“Yo creo que todavía tenemos que conversar, pero fue un saludo muy bonito, de verdad, no solo de educación. No me lo esperaba”, celebraba el escritor, que explicó con todo lujo de detalles cómo fue ese inesperado reencuentro con Falcó y la llamada “Reina de corazones”: “De repente, cuando estábamos allí, Isabel apartó el plato de la cena y extendió los brazos y yo estaba tan nervioso que me tropecé y casi me caigo. Isabel ofreció un beso y yo no me lo esperaba”.

Izaguirre no puede disimular su alegría ante las muestras de acercamiento que ha recibido por parte de Preysler y Falcó, después de unos meses de distanciamiento que han sido dolorosos para él. “Este proceso ha sido de condenado para mí y odioso para mí… Todo el año que hemos estado sin poder hablar con normalidad, todo esto que estamos pasando ahora es muy edificante, muy emocionante, aunque todavía tenemos que normalizar las cosas”, comentó, recalcando que aún tiene una conversación pendiente con ellas.