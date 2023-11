Este es el mote que le puso la familia de Chenoa a Miguel Sánchez Encinas, su exmarido

El pasado sábado "Fiesta" desvelaba en exclusiva que Chenoa y su marido, Miguel Sánchez Encinas, habían decidido poner punto y final a su matrimonio. Desde ese día no se habla de otra cosa en las tertulias de la crónica social de nuestro país y todos las miradas están puestas en la artista y en el médico. Ayer, Beatriz Cortázar arrojó luz al asunto sobre los motivos por los que habían decidido romper su relación sentimental en "Y ahora Sonsoles". "Es una separación amistosa, en la que nos queremos y nos respetamos", aseguró la periodista después de hablar con la cantante. "Estamos hablando de una situación que no vamos a dar por cerrada. Me dice que los dos necesitan tiempo y tranquilidad para saber dónde iremos", señalaba.

Beatriz Cortázar, además, aseguró que "no hay terceras personas, ni por él ni por ella. Hay una situación bastante incómoda porque este ruido mediático le molesta a su marido. Quiere que tuviera más tranquilidad, que no se encuentre cámaras cuando va al hospital". En "Espejo Público", las Mamarazzis han ido más allá y, al igual que la anterior periodista citada, han reiterado que no es una ruptura cerrada y que Chenoa había congelado sus óvulos para ser madre con Miguel.

Chenoa y Miguel Sánchez Instagram

Lo cierto es que la noticia de su separación ha generado un gran impacto en la opinión pública porque la pareja pasó por el altar en junio de 2022 y a ambos se les veía muy enamorados. Chenoa había encontrado en Miguel a su idóneo compañero de vida y su familia también lo consideraba. Tanto es así que, tal y como desvelaron en "Y ahora Sonsoles", los familiares de la artista le habían puesto el mote de "Mr. Right" o, en otras palabras, "el hombre adecuado" para ella.

Después de todas las informaciones que han salido sobre la ruptura, parece ser que Chenoa no ha cerrado la puerta una futura reconciliación con Miguel y no sería de extrañar que se dieran una segunda oportunidad. ¿Conseguirán arreglar sus diferencias y superar este bache sentimental?