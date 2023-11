El inesperado mensaje de apoyo de David Bisbal a Chenoa tras su ruptura con Miguel Sánchez

Este fin de semana, el programa "Fiesta" de Telecinco desvelaba que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas habían tomado caminos separados un año y medio después de su boda, un enlace que acaparó buena parte de la atención mediática. De momento, no se han dado a conocer las razones de esta inesperada ruptura, aunque se baraja la posibilidad de que sus apretadas agendas laborales hayan influido, puesto que la cantante habría confesado a una revista del corazón que había semanas en que apenas podía ver a su marido.

"Para nosotros que nos dedicamos al salseo, a las noticias de famosos... Pero, ¿no te da la sensación de que estas personas tan famosas que tienen bolos, actuaciones, tantísimos trabajos, a veces parece que el éxito es incompatible con la estabilidad en el amor?", reflexionaba Nuria Marín desde" Socialité".

Chenoa Amazon

Lo cierto es que Chenoa cuenta en su historial amoroso con varias rupturas y parece que le cuesta encontrar a esa persona con la que permanecer juntos por el resto de su vida. Una de sus separaciones más comentadas y que se ha convertido en un icono de la cultura pop fue la de David Bisbal, cuya historia de amor comenzó en la academia de la primera edición de "Operación Triunfo" en España.

Desde aquel momento han pasado más de 20 años pero el vínculo que puedan o no mantener David Bisbal y Chenoa sigue suscitando el interés de la opinión pública, por eso son especialmente llamativas las palabras que el cantante ha dedicado a su ex tras conocer su ruptura con el doctor Sánchez Encinas. Aunque no ha querido entrar en muchos detalles, el intérprete de "Bulería" ha comentado que "evidentemente yo siempre le deseo todo lo bueno a toda la gente, ¿vale?", aunque ha querido dejar claro que la separación "no es mi tema" como para abordarlo en profundidad.