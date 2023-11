David Bisbal estalla ante las preguntas sobre la ruptura de Chenoa

La inesperada noticia de queChenoa ponía fin a su matrimonio con el médico Miguel Sanchez Encinas volvió a llevar al debate social a protagonistas involuntarios. Durante los últimos días se ha recogido el testimonio del que fue su pareja hace más de 20 años y aunque en un primer momento trataba de enviarle un mensaje de apoyo, ahora le ha llevado al límite de su paciencia.

David Bisbal desea lo mejor a Chenoa tras su separación EUROPAPRESS

Fue a su llegada a Sevilla donde se recogían las primeras declaraciones del intérprete de “Bulería” sobre el tema. Ante aquella situación le envió un inesperado mensaje de apoyo, dado que en los últimos eventos habían tratado de evitarse, en el que le deseaba lo mejor a Chenoa: “Evidentemente yo siempre le deseo todo lo bueno a toda la gente, ¿vale?”, pero proseguía para remarcar que este “no es mi tema”. Sin embargo, a pesar de que había dejado claro que las preguntas sobre este “tema” no serían bien recibidas, en menos de 24 horas se le volvió a preguntar por las últimas noticias que explicaban las posibles causas de la ruptura de la pareja. En esta ocasión no ha podido evitar mostrar su molestia ante este inoportuno protagonismo que no parece que vaya a perder dentro de poco.

La noche del lunes el cantante asistió junto a su esposa Rosanna Zanetti al evento de los Grammy Latinos 2023 de “El Flamenco es Universal”. Y es que, cansado por las preguntas sobre Chenoa, ha sido muy claro sobre el tema: “La verdad sinceramente estamos aquí celebrando, y entiendo que tienes que hacer la pregunta, pero yo hablo de mis cosas”, zanjaba molesto. Bisbal ya tuvo que hacer frente a la polémica que surgió a raíz del estreno de su documental y negó que hubiera cualquier tipo de enfrentamiento por su parte. En esta ocasión parece que el cantante tendrá que enfrentarse a nuevas preguntas sobre un tema en el que no está involucrado directamente.

Pero no ha sido el único que se ha pronunciado sobre esta ruptura. El padre biológico de Chenoa,José Carlos Corradini, ha expresado una opinión un tanto polémica: "Mi hija se casó con el médico por conveniencia, ella sigue enamorada de Bisbal, y yo ya vaticiné que este matrimonio se iba a romper más tarde o más temprano, como así ha sido", sentenció de manera rotunda. Ante estas declaraciones el debate público no ha dudado en comentarlas. En el programa de 'Así es la Vida', Sandra Barneda ha calificado las palabras de Corradini como una "mamarrachada" y ha expresado sus mejores deseos a la cantante: "Todo mi apoyo por las palabras tan crueles que ha pronunciado su padre. Me parece de las peores cosas que he escuchado".