Soy sapiosexual, ¿una moda o una realidad?

Atrás va quedando el pudor al hablar de nuestra vida íntima y poco a poco vamos naturalizando las conversaciones sobre sexualidad. Hay gente más reservada y solo lo tratan con amigos o con familiares, a otras les sigue aterrando la idea de que cualquier persona conozca detalles de su vida sexual pero también hay quien promueve y practica el hablar de todo lo relacionado con el sexo de forma natural, libre y sin prejuicios.

Ejemplo de ello es que cada vez es más común escuchar a las celebrities hablar de su vida íntima en entrevistas, programas de televisión o a través de sus redes sociales. Y es que más allá del salseo, que también, el hecho de que las famosas hablen de sexo en todo el mundo ayuda a romper creencias erróneas, estereotipos y tabúes en torno a esta área de nuestra vida muchas veces invisibilizada.

Y aunque siempre hay detractores, lo cierto es que cada vez que alguna famosa habla de sexo, corren ríos de tinta sobre ello. Todos recordamos cuando recientemente Gwyneth Paltrow comparó el sexo de sus ex Brad Pitt y Ben Affleck o Christina Aguilera habló abiertamente de su sexualidad y cómo perdió la virginidad en un podcast o la curiosa declaración de Jennifer Lawrence diciendo que no tiene sexo con gente que no es política.

Pero no es solo cosas de Hollywood, en nuestro país una de las últimas famosas en hablar de su vida íntima ha sido Laura Escanes, quien ha afirmado que está teniendo el mejor sexo de su vida en un vídeo de TikTok que, como era de esperar, se ha hecho viral.

Volviendo al mundo cinematográfico, en las últimas semanas ha sido la actriz Sophie Marceau declarándose sapiosexual la que ha conseguido que todos hablemos de sapiosexualidad que en realidad, no es más que un tipo de atracción sexual.

Según afirma Rosa Navarro, sexóloga de la marca erótica Diversual, “los sapiosexuales son aquellas personas que se sienten atraídas sexualmente por personas inteligentes. En su caso, la atracción sexual se basa en la inteligencia, por encima de atributos físicos. Interpretan al otro u otra como alguien inteligente, que es capaz de estimular su intelecto y esa estimulación es la que le genera una inclinación hacia la persona.”

Según indica la citada profesional, es una atracción que no solo se basa en el nivel cultural o la cantidad de conocimientos que atesora la persona. Va un poquito más allá y se suele basar en la capacidad que se tiene de estimular nuestro cerebro, la creatividad, la inteligencia emocional, etc. Los sapiosexuales suelen necesitar un tipo de conversaciones estimulantes para activar la atracción sexual.

Cada día aparecen más etiquetas con el propósito de ponerle nombre a la inmensa diversidad sexual que existe. Demisexual, pansexual, asexual…, son algunos términos que se han ido incorporándose a nuestro vocabulario para ponerle nombre a distintas formas de expresar la sexualidad. Pero, ¿son realmente necesarios?

Dejando a un lado la connotación negativa que se le puede dar a la tendencia de etiquetarlo todo, dar un nombre permite que un mayor número de personas puedan sentirse representadas.

Como en todos los tipos de atracción, en la sapiosexualidad, entra en juego la subjetividad. Lo que a una persona le puede parecer inteligente no tiene por qué ser lo mismo que a otra.

Y entonces ¿Qué sería lo contrario a ser sapiosexual? Navarro nos saca de dudas, “lo contrario a ser sapiosexual no significa que solo nos basemos el físico, solo significa que la inteligencia no sería lo que más decantaría la balanza de la atracción.”

Aunque pueda parecer un concepto nuevo, se lleva usando bastantes años y, aunque no está del todo claro, parece que la primera vez que se usó fue en 1998 en un blog de la época pero que no fue hasta dos décadas después cuando se popularizó su uso.

Quizá, lo que realmente importa es que, más allá de su origen, la sapiosexualidad es un término que ha ayudado a que muchas personas se comprendan mejor y también, puedan expresar su atracción sexual de forma que los demás puedan comprenderla de forma más sencilla.

El hecho de que personajes públicos como Sophie Marceau usen este tipo de conceptos y hablen abiertamente de distintas preferencias sexuales contribuye a desestigmatizarlas.

Lo desconocido suele generar rechazo y que personas con cierta relevancia hablen en primera persona y sean ejemplo de toda la riqueza erótica que existe permite que otras personas se sientan identificadas y no se sientan “bichos raros.”