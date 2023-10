Una Spielberg porn star

A Steven Spielberg le ha salido una hija actriz porno y anda mohíno el hombre. Justo ayer mi amigo Chapu, columnista, nos contaba entre risas aquello de Tom Wolfe diciéndole a su madre, para que no se disgustara porque era periodista, que trabajaba de pianista en un burdel. Y yo pensaba en eso ahora y en lo diferentes que son la madre de Wolfe y Spielberg, que en lugar de alegrarse de que su hija no sea periodista se ha tomado regu que se dedique al porno. Que a lo mejor no es por la posibilidad de verla haciendo guarreridas españolas (bendito Chiquito de la Calzada, cuánto te echamos de menos) o de que quienes la vean sean sus amigotes. En pantalla grande y hasta en 3D.

A lo mejor no es una cuestión de prejuicios hacia el sexo en cinemascope. A lo mejor es que, dedicándose a lo que se dedica el padre de la incipiente porn star, tenga que ver su renuencia con el género. No con que sea mujer su hija y que si fuera chico le parecería bien la vocación, no estoy acusando a Spielberg de machista. Con el género cinematográfico, digo. Quizá para Spielberg es el porno un género menor. Y, claro, para el padre de Tiburón y E.T., a lo mejor no mola que su hija lo que protagonice sea Indiana Jones y el templo calentito o Polvo jurásico.

Steven Spielberg y su hija Mikaela larazon

Es como si a Sebastião Salgado le sale una hija instagramer. O, a Mario Vargas Llosa, una twittera. Pues se deprimen seguro. La chiquilla dice que ella siempre ha sido muy sexual, que lo suyo es vocación.

Y se lo contó por FaceTime, que es como dan ahora las noticias los jóvenes. ¿Para qué vas a decirle a tu padre que se siente un momento, que le comentas una cosita de nada, cuando puedes hacer una videoconferencia con el iPhone 14 (o 15) y decirle que tu cuerpo es tuyo y haces con él lo que te da la gana. Y que lo que te da la gana es darle alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena.

Spielberg, aguanta, que por lo menos no te ha salido periodista, como le pasó a Mamá Wolfe.