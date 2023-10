Los suegros de Shaila Dúrcal, en paradero desconocido en México: “Está muy agobiada”

El huracán Otis ha asolado el estado mexicano de Guerrero. Sus rachas de viento de hasta 315 kilómetros por hora han destrozado todo a su paso y han dejado al menos 27 fallecidos, aunque se espera que la cifra siga subiendo. Una de las ciudades más afectadas ha sido la de Acapulco, donde miles de personas continúan sin suministro eléctrico ni comunicación, una situación que tiene en vilo a sus familiares y seres queridos. Entre ellos se encuentran los de Dorio Ferreira, el marido de Shaila Dúrcal, que lleva días sin poder contactar con sus padres.

“Los papás de mi cuñado viven en Acapulco y no tienen comunicación desde que ocurrió el huracán Otis. Llevan más de 24 horas sin saber si están bien o no”, comenta Carmen Morales, haciendo las veces de portavoz de la familia.

Es tanta la incertidumbre de Shaila Dúrcal y su marido que ya tienen planeado volver a México en cuanto sea posible para conocer cómo se encuentran los padres de Dorio y ayudar dentro de sus posibilidades a reparar el desastre: “Se quieren ir la semana que viene para allá por esto, porque no hay comunicación y quieren ayudar porque está Acapulco destruido. No hay comunicación, no se sabe nada y es muy desesperante, la verdad”.

La última vez que Shaila Dúrcal tuvo la oportunidad de hablar con su suegra, esta le transmitió lo asustada que estaba por la llegada del temible huracán Otis, y de repete se interrumpió la comunicación. Desde entonces, la cantante y su marido sufren una constante angustia porque desconocen cómo se encuentran. “La última llamada que hizo Shaila con su suegra, con su mami, era en plan 'estoy muy asustada, tengo miedo', y se cortó la comunicación. Está muy agobiada, es muy desesperante la verdad, sobre todo tener comunicación para saber que están bien que ojalá sea así porque las imágenes de la ciudad son horrorosas”, expone una angustiada Carmen Morales.