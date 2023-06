Susanna Griso se pronuncia sobre la relación sentimental de Paloma Cuevas y Luis Miguel y aclara: "Yo defiendo a mi gente y a mis amigos"

Susanna Griso, íntima amiga de Paloma Cuevas, estuvo en el ojo del huracán mediático por dar su opinión sobre la polémica entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en "El Hormiguero". La periodista, al igual que otros rostros conocidos, se pronunciaron sobre qué les pareció la visita del torero y la almeriense al espacio de Antena 3, y fueron muy críticos con la primera aparición pública de la pareja en 'prime time'' que aprovecharon para contar su historia de amor.

La presentadora de "Espejo Público", que mantiene una estrechísima relación con Paloma Cuevas, ha defendido a su amiga y ha opinado, con mucha sinceridad, sobre todo lo ocurrido con Ponce y su nueva pareja. Y ayer, Susanna Griso, que fue la encargada de presentar los Premios Escala del interiorismo, además de pronunciarse sobre el noviazgo de la empresaria con Luis Miguel, volvió a aclarar sus declaraciones sobre el torero y la almeriense.

Antes de hablar sobre la relación de Paloma y el artista y sus fotos en la capital francesa, la periodista ha reiterado que "no soy su portavoz". Pero aún así, ha confesado que "me encanta verla así porque la veo feliz. Me parece maravilloso, es una oda al amor, en París, qué más se puede pedir, ¿no?". "Además están guapísimos, les sienta francamente bien el amor a los dos", ha confesado sobre la nueva pareja de moda, asegurando que, a pesar de la amistad que tiene con Cuevas, "no me gusta tomar partido en las separaciones".

Tras esto, Susanna Griso ha vuelto a matizar sus palabras sobre Enrique Ponce y Ana Soria. "Yo defiendo a mi gente y a mis amigos. En este caso a Paloma, pero no he querido atacarles para nada. Lo más adulto es que cada uno haga lo que le dé la gana sin necesidad de que el resto nos convirtamos en jurado", ha zanjado sobre el asunto.