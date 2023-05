Susanna Griso desvela cómo se encuentra Paloma Cuevas en estos momentos y matiza: "Por respeto a ella, prefiero no opinar"

La opinión de Susanna Griso sobre Enrique Ponce y Ana Soria tras su sonada entrevista en 'El Hormiguero' ha dado mucho de que hablar. La periodista, íntima amiga de Paloma Cuevas, no dudó en defender a su amiga tras la visita del torero y la almeriense al programa de Antena 3 y, sin ningún tipo de reparo, sentenció a la pareja desde el espacio en el que trabaja. La presentadora, después del revuelo que causaron sus palabras, ha querido pronunciarse tras lo ocurrido a su vuelta de El Rocío este fin de semana.

Susanna Griso ha dado un paso al frente y ha querido matizar que en ningún momento quiso atacar a Enrique Ponce ni a Ana Soria." En defensa de Paloma siempre, en contra de nadie", ha expresado la comunicadora. La periodista, además, ha querido desvelar cómo se encuentra Paloma Cuevas en estos momentos tras el huracán mediático que ha vivido esta semana. La exmujer del torero está "bien" a pesar de haber estado en el centro de la polémica tras la entrevista del padre de sus hijas con su nueva pareja.

Enrique Ponce revela que le entró a Ana Soria por Instagram Atresmedia

"No quiero ser portavoz de Paloma, cada uno tiene lo suyo. Es una gran amiga, pero sobre todo por respeto a ella, prefiero no opinar", ha confesado Susanna Griso, dejando bien claro que prefiere mantenerse al margen en torno a lo acontecido. La periodista ha hecho estas declaraciones después de que declarase que "Ana Soria que lleva 11 años intentando sacarse el título de abogada". La comunicadora no ha sido la única cara conocida que cargó contra el torero y su pareja tras la entrevista. Fabiola Martínez, íntima de Cuevas, también se pronunció sobre Ponce, cargando duramente contra él: "Él tiene dos niñas que estaban escuchando. Hay veces que no se puede ser tan egoísta, entiendo que quiera darle su sitio a Ana, pero hay formas y formas". La ex de Bertín Osborne, aún así, aseguró que Ana Soria no le parece "mala niña": "La veo con buen corazón, se enamoró y como ella dijo, el amor es libre y llega. Pero si te justificas con eso es muy pequeña, tiene que viví muchas cosas para entender la magnitud del amor, el amor no son solo las mariposas en el estómago o el enamoramiento que miras los ojos claros en la plaza y te deslumbra, el amor es muchísimo más".