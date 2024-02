Susanna Griso, tajante contra la madre de Dani Alves:"De tal palo, tal astilla"

Este lunes ha empezado el juicio de Dani Alves en la Audiencia Nacional de Barcelona, que durará hasta el próximo miércoles. Un proceso que ha generado muchos titulares haciendo que el exfutbolista esté en el foco mediático por una presunta agresión sexual. Durante esta segunda jornada prestarán declaración una veintena de testigos, entre los que destaca Joana Sanz, todavía esposa de Dani Alves.

La crónica social sigue de cerca las últimas noticias sobre este caso del que no ha podido evitar pronunciarse Susanna Griso en "Espejo Público". Uno de los personajes más polémicos fue la madre de Alves, Dona Lucía, que está pasando por uno de sus peores momentos como madre después de que su hijo lleve en prisión un año a la espera de este juicio. En su momento la madre del ex futbolista fue quien desveló, mediante un vídeo en redes sociales, la identidad de la denunciante. Una decisión que la presentadora del programa mencionado no ha dudado en comentar con un claro zasca: "De tal palo, tal astilla. Qué barbaridad", expresaba esta mañana Susanna Griso.

La presentadora ha expresado su desacuerdo en revelar la identidad cuando durante todo el proceso se ha protegido mucho la identidad de esta. El pasado lunes la denunciante asistía a la Audiencia para declarar y en todo momento se evitó mostrar su rostro. De hecho, su declaración se hizo a puerta cerrada para proteger su anonimato y las imágenes que se hayan tomado de esta serán tratadas con la mayor discreción y usadas solo como prueba para el juicio.

Segundo día del juicio por agresión sexual de Dani Alves: su familia, Joana Sanz y Bruno Brasil acuden a declarar Europa Press

Dani Alves se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión por la supuesta agresión sexual. Desde que se hizo pública la acusación, el ex futbolista ha contado con el apoyo de toda su familia menos el de Joana Sanz. La mujer de Alves no se dejó ver este lunes en la Audiencia Nacional y será en la tarde del martes cuando preste declaración. Por el momento no ha trascendido cuál ha sido el carácter de sus palabras, pero la modelo evita exponerse en el foco mediático eliminando su perfil de redes sociales.