El susto de salud de Bárbara Rey por los audios con el Rey Juan Carlos: "Creía que le estaba dando un infarto"

La publicación de sus grabaciones y sus fotografías con el Rey Juan Carlos y todo el revuelo que se ha formado a su alrededor están empezando a pasar factura a Bárbara Rey, y no solo a nivel anímico. La actriz está “sobrepasada”, tal y como su hija, Sofía Cristo, ha indicado a la prensa: “Se encuentra mal, está nerviosa. Es mucha presión, llega un momento que una cabeza no aguanta”.

Lo peor para ella ha sido que vean la luz las grabaciones de sus conversaciones con el Rey Juan Carlos I, conversaciones en las que el ex jefe de Estado se desahoga con la actriz sobre sus preocupaciones y dan buena muestra del tipo de relación que mantenían. Por lo visto, cuando las vio publicadas, sufrió un tremendo bajón de tensión que provocó un gran susto a su hija, que estaba con ella en ese momento.

“A Bárbara le dio un chungo, un parraque. Sofía creyó que a su madre le estaba dando un infarto y llamó al 112. Cuando ellos vieron que los síntomas no eran compatibles y que no era nada grave, le dieron instrucciones para que Sofía la calmara y al final se tranquilizó”, cuenta Lydia Lozano en “Ni que fuéramos Shhh”.

Bárbara Rey explota ante las cámaras tras salir a la luz los audios con el Rey Juan Carlos Europa Press

Una situación de estrés que se ha visto reflejada en su cambio de actitud ante la prensa. Pese a la presión mediática que sufre, la actriz ha sido todo lo amable que ha podido con los reporteros que la siguen por la calle, pero tras la publicación de sus audios con el Rey Juan Carlos I no ha podido contener su peor cara: “He dicho que os quitéis del medio, no me podéis acosar de esta manera. Esto es delincuencia. ¡No tenéis vergüenza, sois unos acosadores!”.

Unas duras palabras por las que su hija, Sofía Cristo, ha tenido que interceder: “Os pido perdón, pero es que a ratos está bien y a ratos mal. Os lleva atendiendo todos estos días, pero todos los días lo mismo…”.

Las amenazas de Bárbara al Rey

Además de su conversación con el Rey Juan Carlos I, “Okdiario” también ha hecho públicas unas grabaciones que datan de 1997 en las que Bárbara Rey charla, supuestamente, con un emisario de la Casa Real. La actriz se desahoga con su interlocutor por lo que considera una situación injusta. Se la escucha nerviosa e incluso teme por su vida, aunque advierte de que si ella cae, todos lo harían con ella.

“Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle (al Rey Juan Carlos I), pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa todo eso, que la gente se entere de cómo es él. Que se sepa si él se merece estar donde está, que su familia se merece estar donde está… (...) A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo, que es el Rey”, exclama en parte de las grabaciones.