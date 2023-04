La tajante amenaza de Anabel Pantoja contra su exnovio Yulen

No le nombra pero sus amenazas se dirigen directamente contra él. Anabel Pantoja advierte a quienes hablen mal de ella de que tomará medidas legales, porque está harta de las críticas. Y Yulen es el primero de la lista tras haber desvelado en una entrevista exclusiva los motivos de su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja, a la que no deja nada bien.

“No me voy a quedar quieta y pienso ir con todas las consecuencias contra los que me atacan”, señaló, lo que deja entrever que podría presentar denuncias contra los que ella considera sus enemigos.

Desde el entorno de Yulen Pereira nos llega la reacción del deportista ante singulares amenazas. Él deja muy claro que no tiene miedo a Anabel y que se ha limitado a contar la verdad de lo que ocurrió entre ellos y las causas de su separación.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira Daniel González Gtres

En realidad, nos cuenta uno de sus amigos, M.G., que “estaba harto de los caprichos y del carácter tan difícil de esa mujer. Además, le estaba alejando de una vida sana y de un deporte, la esgrima, que forma parte de su vida. Llegó un momento en el que no aguanto más y decidió romper”.

De todas formas, se ha llegado a cuestionar si Yulen estuvo enamorado de la pantojita chica o se acercó a ella para lograr una cierta notoriedad. La forma en que acabaron fue tan sorpresiva como inesperada, nadie se lo esperaba, porque la última vez que les vimos juntos derrocharon gestos cariñosos.

En el aire queda si Anabel tuvo un flirteo en Miami con el masajista de su tía, o si Pereira hizo lo mismo con una chica en una discoteca. Los dos niegan los presuntos affaires. Pero las dudas persisten.