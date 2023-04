Yulen Pereira explica los verdaderos motivos de su ruptura con Anabel Pantoja

El esgrimista Yulen Pereira ha roto su silencio tras la difusión de unos supuestos mensajes en los que arremetía contra Anabel Pantoja cuando aún estaban juntos. Pereira siempre ha sido acusado de estar con la sobrina de Isabel Pantoja para ganar fama y acudir eventos, sobre todo cuando surgieron los rumores de una presunta infidelidad de él. Por ese motivo, el deportista ha revelado a la revista "Lecturas" que «nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a casa y se me caen las lágrimas».

Anabel Pantoja y Yulen Pereira Daniel González Gtres

Pereira reconoce que la inseguridad y "sus celos me agobiaron». "Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola». «Anabel me preguntaba: '¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono?'. Nunca le di motivos para que fuera celosa», añade.

Además reconoce que poco a poco fue perdiendo la ilusión en la relación, que comenzó en "Supervivientes": «Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel». Además, reconoce que era un desastre para vivir en pareja, «no estaba preparado para convivir con una mujer. En la casa era un desastre. Lo dejaba todo por el medio y Anabel me echaba broncas».

Anabel Pantoja y Yulen Pereira Telecinco

Pereira ha hablado también de cómo fue el momento de la ruptura: «Fue durísima. Anabel lloraba y estaba destrozada». Además asegura que es falso que él la dejara por no llevar su misma alimentación: «¿Cómo voy a dejar a alguien porque coma hamburguesas? Me acusan de gordófobo porque quieren que mi imagen quede por los suelos. ¡Qué impotencia!».