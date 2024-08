Las tajantes palabras de Dakota Johnson tras los rumores de ruptura con Chris Martin

Durante esta semana se había especulado que Dakota Johnson y Chris Martin habían finalizado su relación después de siete años juntos. "Chris y Dakota han intentado desesperadamente durante los últimos meses lograr que su relación funcione. Siempre se amarán, pero ambos han llegado a la conclusión de que la relación no puede sostenerse a largo plazo" dijo una fuente anónima a la revista Daily Mail, agregando que "querían que funcionara, pero no lo hizo y ahora aceptaron que lo mejor es seguir adelante" Sin embargo, estas declaraciones no tenían nada de cierto.

La actriz Dakota Johnson y el cantante Chris Martin, líder de la banda Coldplay / Foto: Gtres larazon

Ha sido la representante de la actriz la que ha desmentido dichas informaciones a la revista People, asegurando que los artistas "están felices y juntos", negando así los rumores de ruptura y aclarando además, que sigue en pie su compromiso matrimonial.

Su futura boda

En marzo de este año una fuente cercana a la pareja confirmó a Mirror que la pareja estaba comprometida. "Han estado enamorados el uno del otro desde el primer día, por lo que dar el siguiente paso era inevitable. No tienen prisa por planificar la boda, simplemente disfrutan de hacer oficial su compromiso", declaró a la revista. Además, según contó el informante, su compromiso cuenta con la bendición de la exmujer de Martin, Gwyneth Paltrow, quien en octubre pasado dijo que es "buena amiga" de Dakota y la describió como "una persona adorable y maravillosa". Los reportes llegaron después de que la actriz fuera captada con un anillo verde esmeralda en su dedo anular hace unos años.

Johnson y Martin comenzaron su relación en 2017, pero se separaron brevemente en 2019. Posteriormente han llevado su relación de forma muy discreta y alejados de los focos mediáticos. No obstante, la pareja ha sido captada en varias ocasiones dando paseos por la playa y en plenas vacaciones familiares con los hijos del cantante y Gwyneth Paltrow.