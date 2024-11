Tana Rivera, contra su tío Cayetano Martínez de Irujo: "No necesito una misa para tener a mi abuela presente"

Como todos los años, Cayetano Martínez de Irujo organiza una misa, en Sevilla, para homenajear a su madre, la Duquesa de Alba, y recordarla en el día de su fallecimiento. Un acto fúnebre al que no falta la pareja del duque de Arjona, Bárbara Mirjan ni tampoco su ex esposa, Genoveva Casanova acompañada de sus hijos Luis y Amina. Una incógnita suele ser la asistencia del resto de hermanos de Cayetano con quien no mantiene muy buena relación. Sin embargo, este año, el actual duque de Alba asistió a la iglesia sevillana, donde se produjo el reencuentro.

No faltó tampoco el viudo de la Duquesa, Alfonso Díez, ni sus íntimos amigos Carmen Tello y Curro Romero.

Tampoco pudo asistir Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo. La joven reaparecía junto a su madre y el marido de esta, Narcís Rebollo, para presentar el nuevo proyecto de la hija de la Duquesa en colaboración con Lorenzo Caprile. En el acto, la propia Tana confirmaba que al igual que su madre no había podido ir a la misa por el décimo aniversario del fallecimiento de su abuela porque "tenía mucho trabajo, pero tampoco necesito esas cosas para tener a mi abuela presente. A mi abuela la recuerdo todos los días", afirmó la joven de 25 años, que, al contrario que su tío Cayetano, piensa que la duquesa de Alba no tenía hijos "favoritos": "¿El elegido de qué? Bueno, pues si lo dice él, me alegro", destacó. Pese a todo, asegura que mantiene una relación cordial con su tío: "Sí, yo me veo muy bien con todo el mundo".