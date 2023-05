Teo Bok, el cantante que enamora a Leonor y Sofía

Teo Bok, uno de los alumnos de la primera promoción de la aclamada Art House Academy & Abbey Road Institute Miami, ha estado de gira por España con el Tour del Talento, organizado por la Fundación Princesa de Girona. Su tema «Esperanza» ha sido uno de los himnos de este año de la iniciativa ‘AmplificARTE ESPAÑA’, single que ha podido interpretar ante los Reyes de España. Con tan solo 19 años, el artista tiene una larga trayectoria en el mundo de la música. Comenzó su carrera artística encima de los escenarios protagonizando musicales como «El rey León» o «Peter Pan» con 9 años. A los 12, participó en «La Voz Kids» en Alemania. Ahí, fue donde entendió el poder de la música y se convirtió en «su mejor amiga».

Afincado en Miami pero italiano de nacimiento y de padre alemán, se crio en un ambiente «muy internacional», algo que ha marcado profundamente su forma de entender la vida y el arte. Él mismo lo reconoce, aunque ahora, viviendo en Estados Unidos, ha conectado más con sus orígenes y su identidad. «Cuando me mudé a Miami me enamoré más de mi Italia y reconecté más con ese italiano que no sabía que había, con esas raíces. Y es algo que quiero llevar en mi música ahora. Soy como una esponja y me gusta descubrir y hacer y tengo ahora mismo esta esencia italiana que me conecta con mi país», detalla a LA RAZÓN.

Teo Bok Cortesía

Es una de las jóvenes promesas de la música latina, aunque al artista no le asusta que se hable de él en esos términos. Para el cantante, «el miedo no es el que domina mis emociones, es más la emoción de no saber lo que va a pasar (...) Estoy tan agradecido de todos los momentos y oportunidades que tengo de vivir y de hacer... Voy a disfrutar cada momento como si fuera el último», resalta con entusiasmo. Y con esa energía ha vivido su estancia en nuestro país. Después de dos meses de gira por España, el cantante se ha enamorado de nuestra tierra y ansía, en un futuro, poder tener una casa en Madrid.

De gira

Durante este tiempo, Bok ha llevado su single «Esperanza» por multitud de rincones y ha tenido la oportunidad de interpretarlo junto a grandes artistas nacionales, como Antonio Carmona. Para él, es todo un «honor» que se haya convertido en uno de los himnos de la Fundación Princesa de Girona y está «muy agradecido» por haber podido cantar frente a la Famlia Real y poder compartir impresiones con ellos. Para Teo Bok, los monarcas «son increíbles» y solo tiene palabras de respeto y cariño para ellos. Aunque si se tiene que quedar con uno de los dos, se queda con Doña Letizia, con la que ha podido hablar largo y tendido. «He disfrutado mucho las conversaciones con Doña Letizia porque hemos hablado más de vida y más de momentos. Hubo una linda conexión ahí. Me declaro muy fan de los Reyes de España y sus hijas», nos confiesa.

Canciones en palacio

En una de esas conversaciones, la Reina le desveló que la Princesa Leonor y la infanta Sofía eran fans de sus canciones. «Me dijo que la Princesa Leonor y la infanta Sofía escuchan mi música. Son personas geniales y es un honor para mí», desvela con emoción.

Para Teo Bok, lo más importante de lo vivido en nuestro país es que «los Reyes de España son personas muy importantes, pero al final son humanos. Y pudieron conectar con lo que yo escribí, es la sensación más linda del mundo. Pensaron que mi canción podía ayudar a gente, a crecer a los jóvenes en momentos difíciles. Para mí, eso es lo bello que está pasando aquí con los Reyes». El cantante lo tiene claro. «Creo que es un mensaje necesario, sobre todo para los jóvenes de ahora. Porque yo he tenido ese sentimiento cuando era pequeño, cuando sufrí bullying en la escuela y yo conecté con la música que me ayudó a superar esos momentos. La música tiene muchísimo poder. Lo pude comprobar cuando era adolescente y estoy muy feliz de poder ayudar a otros», sentencia.

La música como herramienta para sanar sus heridas

El artista acaba de publicar su nuevo EP. Compuesto de 6 canciones, cabe destacar su colaboración en el tema «El día con la noche» con Virginio, ganador de un Grammy por componer el álbum «Hazte Sentir». de Laura Pausini. Un canto al amor sin limitaciones ni fronteras para todos los géneros, etnias y razas. Para él, este proyecto es «un viaje que sanó heridas profundas, me acompañó en momentos difíciles y me enseñó a valorar las pequeñas cosas que la vida nos da cada día». «A partir de ese momento, entendí cómo el miedo tiende a alejarnos del amor y comencé a creer en el sueño de un mundo sin discriminación, donde la diversidad es cómplice

y no un enemigo», confiesa sobre el asunto.