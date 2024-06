A Terelu Campos le "asusta" el embarazo de su hija Alejandra Rubio

El embarazo de Alejandra Rubio, a sus veinticuatro años de edad y en tan solo cinco meses de relación con Carlo Costanzia, ha caído como un bombazo en su familia. Aunque la hija de Terelu asegura que su madre está encantada y la piensa apoyar en todo lo que haga falta, la realidad parece muy distinta si nos remontamos al pasado mes de abril. En una entrevista le preguntaron a la periodista si se imaginaba como abuela, y ella contestó tajante reconociendo que no, que su hija es muy joven y que ser madre es una gran responsabilidad, y que cree que es demasiado pronto para un embarazo.

Así pues, cuando Alejandra le comunicó la inesperada noticia de que iba a ser abuela, una fuente cercana a las Campos desvela a LA RAZÓN que "Terelu, diga lo que diga Alejandra, está convencida de que su hija se ha precipitado al quedarse embarazada, y piensa que debería haber puesto las medidas necesarias para evitarlo. En el fondo le cuesta entender la situación, pero no le queda más remedio que afrontarla lo mejor posible. Pero no era partidaria de un embarazo tan pronto. Lleva días intentando asimilarlo, y no es fácil hacerse a la idea. Ella ya dejó muy claro que aún no se imaginaba como abuela. Además, le asusta que la relación de su hija con Carlo pueda estropearse en el futuro. Tenga en cuenta que apenas llevan cinco meses juntos.

A Terelu le da igual que Alejandra se case o no con Costanzia. En este aspecto, según la confidente anterior, "es de ideas liberales y entenderá la decisión que tomen su hija y Carlo. La comprensión es absoluta. A ella lo que le importa es que Alejandra sea feliz, el matrimonio no es imprescindible".

Alejandra Rubio y su pareja, Carlos Agüero GAA GTRES

En el plano económico, Alejandra perderá su trabajo a finales de julio, porque Telecinco ha decidido suprimir el programa en el que trabaja por las tardes. Pero se rumorea que por la exclusiva del embarazo, la pareja habría cobrado más de cien mil euros, un dinero suficiente como para afrontar la situación sin estrecheces.

Lo que sorprende es que Alejandra dijera esta misma semana, el lunes, que no hacía declaraciones porque no se considera un personaje público, y dos días más tarde aparezca en la portada de una revista dando todo tipo de explicaciones en exclusiva sobre su embarazo.