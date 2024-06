Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Vamos a ser padres"

Alejandra Rubio, de 24 años, y Carlo Costanzia, de 31, van a ser padres, tras cinco años de relación. La pareja comenzaba su noviazgo a principios de febrero, provocando un gran revuelo mediático. Ahora esperan ilusionados la llegada de su primer hijo. Aunque son conscientes de que llevan poco tiempo juntos, también reconocen que tienen muchas cosas en común. Hasta sus metas profesionales ya que la hija de Terelu Campos se ha formado como actriz, tras dejar, primero, sus estudios de Diseño de Moda y, después, la carrera de Derecho.

La colaboradora de televisión asegura a la revista "¡Hola!" que se encuentra "muy bien" y que dará a luz "en diciembre. Estoy de tres meses y casi dos semanas". Además, afirma haber pasado unos primeros meses difíciles porque "el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo".

Según la revista, ninguno de los dos oculta sus nervios, pero la hija de Terelu también confiesa que encuentra en el actor e hijo de Mar Flores una persona que le transmite una gran paz. Tanto Alejandra como Carlo reconocen que sintieron algo de miedo al conocer la noticia "que vino de sopetón". "Nos cambió la vida de repente", revela la nieta de la fallecida María Teresa Campos.

Alejandra asegura que su madre con la que "estoy muy unida, enseguida me notó rara y nerviosa" fue la primera en conocer la noticia pero les mostró todo su apoyo. "Mi madre es increíble", destaca la joven.

Por su parte, Carlo reconoce que primero se lo contó a un par de amigos y "cuando ya vimos que el embarazo iba bien, se lo conté a mis padres. Fue hace como dos semanas o un poco más, casi a la vez. Se dio el caso de que ese día vi antes a mi padre e, inmediatamente después, a mi madre. Me lo quería quitar de en medio cuanto antes. Obviamente, mi padre también flipó. Pero me dijo que era nuestra decisión y que nos apoyaría al cien por cien". "A mi madre le impactó un poco más, pero se lo tomó muy bien. Se puso súpercontenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo me esperaba (ríe)".