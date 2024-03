Terelu Campos se despide de su hermana Carmen y de Kike Calleja con una emotiva foto

El gran momento paraCarmen Borrego está casi aquí y su hermana ha querido despedirla como merece con una buena comida antes de que tenga que hacer frente a una aventura como es “Supervivientes”. No han sido las únicas que han aprovechado el poco tiempo que les queda antes de tener que partir a Honduras. Y es que todos los participantes se encuentran muy ansiosos por empezar, aunque les apena decir adiós a sus familias.

Este fin de semana Terelu Campos compartía con sus seguidores de “Instagram” la emotiva despedida que habían hecho Carmen Borrego, Kike Callejas y ella con una ansiada comida en “El Doble”, su local de referencia. “Preparándose para Supervivientes 2024”, acompañaba la imagen del banquete en el que no podía faltar la sangría.

Esta ha sido la primera ocasión en la que la hermana de Carmen hace alusión a su fichaje para el reality más salvaje de la televisión y, según ha dado a entender, cabe esperar un apoyo incondicional. Durante las pasadas semanas fue la propia Alejandra Rubio que, cuando coincidía en plató con su tía, no dudaba en expresar su admiración y mostrar lo mucho que la va a extrañar durante su ausencia.

De hecho, Alejandra también desveló en exclusiva para el programa “Fiesta” cuáles serían sus defensores para las galas del concurso. Aunque en un primer momento Borrego quería que fuera su hija Carmen su defensora, esta no pretende ponerse en el foco mediático y permanecerá en un segundo plano, pero eso no le impidió sorprender a su madre con un bonito mensaje en directo que le hizo soltar alguna que otra lágrima. Quien se personará en su primera gala será su marido, José Carlos, que aparecerá en las primeras entregas para luego dejar el testigo a una íntima amiga de Carmen Borrego.

Una aventura con muchos miedos

La hija de María Teresa Campos lleva unos años rechazando participar en este concurso, pero en esta ocasión se ha armado de valor para vivir una nueva aventura. Sin embargo, esto no significa que no sienta cierto vértigo. De hecho, tras anunciar su participación bromeó con que su mayor dificultad no sería permanecer en la isla, sino llegar, dado que siente “pánico a volar”. Este pasado viernes también dio a conocer un miedo más común que realmente puede afectarla en su paso por el programa: “No tener ningún tipo de contacto con mi familia va a ser lo más complicado”, confesó en su última intervención televisiva.