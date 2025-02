Terelu Campos responde al cabreo de Carmen Borrego por ocultarle información

La relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego no siempre ha sido firme. Como hermanas, han batallado muchas veces, algunas en público y muchas otras en privado, pero suelen presentar un frente unido contra las adversidades comunes. Eso sí, también suele suceder que cuando una de ellas es diana de todas las críticas y todos se ceban especialmente con ella, la otra trata de no hacer demasiado ruido para no salir escaldada. Esto podría haber sucedido ahora, que todos opinan sobre Terelu y su salto como actriz de teatro. Los comentarios sobre sus capacidades son recurrentes, muchos le desean lo mejor, pero también hay quienes la critican sin piedad, como el actor Mariano Peña, o sus examigos, Belén Esteban, Kiko Hernández o Gema López, que este martes se cebaron con ella. Pero María Patiño se limitó a ofrecer una información, a sabiendas de que horas después iba a ser desmentida por las protagonistas. Aun así, se lanzó y explicó el cabreo de Carmen con su hermana mayor.

Terelu Campos y Carmen Borrego en Málaga Gtres

“Lo que os puedo adelantar y estoy deseando que me lo desmientan es que Carmen Borrego es de las últimas personas que se enteran y está cabreada como una mona”, soltaba María Patiño en ‘Ni que fuéramos Shhh’ este jueves. Ponía de relieve un supuesto encontronazo entre ambas, propiciado por el silencio de Terelu Campos sobre sus planes de ser estrella de una obra de teatro, ‘Santa Lola’. Trabajará codo con codo con César Lucendo, actor y director de la función, mientras que su amiga Lara Dibildos hace las veces de productora. Está encantada con la idea de demostrar su valía en la interpretación, aunque no niega que la presión que está recibiendo es muy alta y no pega ojo por las noches. Pero lo que sí descarta es que sus desvelos sean por un sentimiento de culpa hacia su hermana, pues desmiente por completo la información de la presentadora. Algo con lo que Patiño ya contaba.

Aunque aún queda tiempo para el próximo 26 de abril, fecha en la que está previsto el estreno de la obra de teatro, ya se están calentando los ambientes. Así, Terelu Campos se ha expuesto a las preguntas sobre los entresijos de su fichaje estrella durante la presentación, donde ha tenido que hacer frente a la exclusiva de la que fuese su compañera en ‘Sálvame’. Se decía que Carmen Borrego estaba cabreada por ser de las últimas en enterarse de este ilusionante proyecto de su hermana, quien temía que la información terminase filtrándose y mandando al traste sus planes. Con su silencio se aseguraba la correcta evolución de su salto al teatro: “Considera que no tiene nada que aportar, porque no vaya a romper una exclusiva y le llamen chivata. Ella dice que está contenta, pero que se enteró tarde”, decía María Patiño.

El look de Terelu Campos. Gtres

Terelu Campos lo niega de manera rotunda y sin dar demasiada importancia a las palabras de la que fuese su copresentadora. Al ser preguntada sobre esto durante la presentación de ‘Santa Lola’, la protagonista ha preguntado si esas palabras han salido de la boca de su hermana o de una tercera persona. Al corroborar que era un tercero, se ha tranquilizado: “Me extraña que ella haya dicho eso”. No tiene mucha intención de dar pábulo a los comentarios y no quiere propiciar el surgimiento de un enfrentamiento mediático con su hermana. Sabe que con Carmen Borrego es mejor discutir en la intimidad y que sus trapos sucios ahí se queden, aunque en ocasiones la alternativa sea atractiva por lo lucrativo que les resulta un conflicto.