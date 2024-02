Tomás Páramo da su opinión sobre "Zorra" de Nebulossa: "No me parece bien, la verdad"

Tomás Páramo está en un gran momento laboral que se suma a compartir momentos de calidad con su familia. No es la primera vez que el influencer, junto con su mujer María García de Jaime, comparte su opinión crítica sobre temas de actualidad. En esta ocasión ha sido sólo él quien se ha pronunciado sobre la canción “Zorra” que representará a España en Eurovisión y, aunque por el momento no la ha escuchado, el titular habla por sí mismo.

Tomás Páramo se montaba este domingo en un avión para regresar a su casa. En ese momento no ha podido evitar compartir con sus seguidores un mensaje de agradecimiento por el viaje familiar que han podido hacer todos a Disneyland. “Poder vivir gracias a nuestro trabajo este tipo de experiencias y disfrutarlas con nuestros hijos. Somos unos privilegiados, lo sé. Pero somos conscientes de la suerte que tenemos y hacemos también conscientes a nuestros hijos de ello. Este año me he propuesto vivir al día, disfrutando de todo lo que vaya surgiendo y desprendiéndome de miedos y presiones. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí, otro día más. Cada día es un regalo”, ha dicho el creador de contenidos acompañando a sus palabras con una imagen tomada desde la ventana del avión.

La reflexión de Tomás Páramo Instagram

La cosa no ha quedado ahí, pues cuando mismo ha aterrizado los medios han buscado sus declaraciones, en esta ocasión para que muestre su opinión sobre la victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest. “Bueno, no me parece bien, la verdad. No sé. Es que tampoco la conozco. Quizá tendría que escuchar la canción entera para juzgarla. Es verdad que es un poco llamativo, ¿no? Que vayamos a Eurovisión con una canción que se llame así, pero no sé.”, comenzaba diciendo sin querer entrar en polémica, pero mostrando cierto rechazo al término empleado para llamar a la canción.

La terminología empleada puede llegar a chocar y han sido muchos quienes han mostrado su rechazo a esta canción, pero una buena cantidad de fans ha sentido esta expresión como un medio para reapropiarse del significado de zorra y que sea un sinónimo de astuta. Es por este motivo, sin haber podido profundizar en el debate social que se ha despertado este fin de semana en las redes, que Páramo no ha querido precipitarse dando una opinión firme y contundente. Aunque no le termine de convencer el título, es cierto que “no soy quien tenga que opinar sobre esto”. El influencer por su parte se ha propuesto escuchar la canción para comprender un poco más los matices y detalles que la rodean.