José María Almoguera por fin rompe su silencio y cuenta toda la verdad sobre lo ocurrido con su abuela, María Teresa Campos

Edmundo Arrocet ha abierto la caja de los truenos del clan Campos con su incendiaria última exclusiva sobre José María Almoguera y María Teresa Campos en "Diez Minutos". El cómico, en la entrevista, desveló que la veterana periodista echó a su nieto de su casa, siendo uno de los motivos de la tirante relación del joven con su familia.

Como era de esperar, las reacciones entre todo el clan Campos no se han hecho de esperar y José María Almoguera no ha tenido más remedio que entrar en directo en "Así es la vida", a través de su compañera Andrea Suñé, reportera del espacio, a contar toda su verdad sobre lo ocurrido con su abuela, desmintiendo lo contado por Edmundo.

"El primero de los temas que quiere puntualizar es que su expareja, la que tenía antes de Paola Olmedo, pasaba mucho tiempo en casa de María Teresa, y cuando José María se iba a trabajar, Edmundo dice que se quedaba encerrada en la habitación y que tenía malos hábitos. José María quiere puntualizar, quiere matizar que se quedaba encerrada porque estaba opositando y estudiaba más de 14 horas diarias", ha explicado la compañera del hijo de Carmen Borrego sobre los supuestos malos hábitos de su expareja en ese momento.

Además, también quiso matizar el tiempo en el que estuvo viviendo con su abuela y el motivo por el que se instaló allí con su expareja: "El otro punto tiene que ver con lo que dice Edmundo respecto al tiempo que estuvieron viviendo en casa de María Teresa, que asegura fueron tres años. José María asegura que no es así y que simplemente fueron tres o cuatro meses… Y lo hicieron porque su casa estaba reformándose".

Alejandra Rubio, prima de José María, fue una de las personas más duras con Edmundo Arrocet y no dudó en cargar duramente contra el que fue pareja de María Teresa Campos en "Así es la vida". "Ha sido la entrevista más dura que ha dado, a mi parecer. Ya ha pasado la línea roja por completo. Es completamente innecesario. A mí no me gusta que hablen de mi abuela, ni ellas que tienen todo el derecho. Imagínate esta persona. El "fucking show" lo está haciendo él, nada más, porque esto ya había terminado todo y gracias a ti, Edmundo, todo esto vuelve. Al final siempre hay algo más que destapar", ha explotado contra el cómico.

Después de semanas enfrentados, parece ser que Edmundo Arrocet ha vuelto a unir al clan Campos tras su última entrevista y todos se han posicionado contra el cómico. Aunque aún están distanciados, lo cierto es que este nuevo conflicto ha unido a Carmen Borrego y a su hijo, que no han dudado en aliarse para desmentir públicamente al que fue pareja de María Teresa, la matriarca de la familia. ¿Se acabará produciendo una inesperada reconciliación?