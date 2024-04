Paola Olmedo, desesperada y con un pie en la calle: se queda sin casa

No son buenos tiempos para Paola Olmedo, aún nuera de Carmen Borrego hasta que se materialice el anunciado divorcio. La esposa de José María Almoguera no esperaba el revuelo que se generaría a su alrededor al sentarse con su ex a dar una exclusiva para confirmar su deseo de separarse y, de paso, poner a caldo una vez más a la familia Campos. La peor parada fue su suegra, que se encontraba en Honduras ajena a sus reproches y que ha sabido reaccionar con talante a la durísima entrevista. Una exclusiva que, por cierto, muchos han considerado un montaje para así comprarse supuestamente una nueva casa. Sea como fuere, las consecuencias no cesan y es que ahora se asegura que la nuera podría quedarse en la calle y sin un techo bajo el que resguardarse.

José María Almoguera, Paola Olmedo y el pequeño Marc GTRES

Así se venía cebando desde primera hora de la tarde de este jueves en ‘TardeAR’ y ha profundizado más la periodista Silvia Taulés. Los problemas derivados de su separación matrimonial están provocándole un auténtico quebradero de cabeza, pero quizá el más urgente ahora sea encontrar un nuevo hogar en el que establecerse. Tal y como han explicado en el programa de Telecinco, el casero del domicilio en el que vivía actualmente junto al hijo de Carmen Borrego ha decidido no renovarles el contrato de alquiler. El propietario de esta inversión inmobiliaria quiere hacer uso de nuevo de su vivienda, de ahí que ya le haya dado un ultimátum para que la joven abandone el domicilio en el plazo establecido por contrato.

La colaboradora del programa de Ana Rosa Quintana ha reconocido que Paola Olmedo está en estos momentos “devastada”. Y es que se enfrenta a la difícil tarea en los tiempos que corren de encontrar una vivienda en la que comenzar su nueva vida junto a sus tres hijos. Algo complicado en tan corto periodo de tiempo y con los precios de alquiler en alza. Pero también sufre el hecho de no entender el motivo por el cual el casero ha decidido no renovarles el contrato de arrendamiento y ponerles de “patitas en la calle”, expresión que utilizaban en el citado espacio televisivo: “No saben si lo quiere vender o porqué”.

Por el momento los protagonistas no han hecho declaraciones públicas al respecto. Paola Olmedo ha reaparecido y se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros, pero las ha logrado esquivar sin mediar palabra. Su exmarido, José María Almoguera, sí ha hablado, pero no de esto, sino de las duras declaraciones de Bigote Arrocet, que este miércoles desvelaba cómo su abuela, María Teresa Campos, supuestamente le echó de su casa. Él lo niega. Tampoco han hablado Carmen Borrego, Terelu Campos o Alejandra Rubio en sus respectivos platós de televisión sobre esta nueva información que pone a la nuera de las Campos en apuros. Al menos nos queda la tranquilidad de que la periodista que ha llevado la exclusiva a ‘TardeAR’ mantiene que Paola no está sola y que cuenta con el amparo de su madre y su hermana en tan delicadas circunstancias.