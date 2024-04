El tremendo susto de Rocío Flores en la carretera: "Valorad vuestras vidas"

Hace tiempo que Rocío Flores no se deja ver por la pequeña pantalla. Su último trabajo en televisión fue en el extinto "El programa de Ana Rosa", pero no se renovó su contrato tras no llegar a un acuerdo. Desde ese momento, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha mantenido alejada de la opinión pública, aunque muy activa en sus redes sociales, donde cuenta con más de 700.000 seguidores solo en su perfil oficial de Instagram.

Con ellos comparte imágenes de su día a día, parte de su trabajo, reflexiones o, como en esta última ocasión, consejos o advertencias que ha vivido en sus propias carnes. La joven ha publicado esta madrugada del 2 de abril un alarmante mensaje en el que explica que un accidente de tráfico ha estado a punto de truncar su vida, aunque no especifica si la víctima en potencia era ella o alguno de sus amigos.

"Acabamos de llegar a casa. Nos hemos llevado un buen susto con unos amigos. Gracias a Dios todo está bien y no ha sido nada grave", comienza explicando la influencer, con un gesto bastante serio.

Rocío Flores, todavía con el susto en el cuerpo en sus redes sociales Redes sociales

"Solo quería hacer esta reflexión de la importancia de valorar la vida y lo poco que lo hacemos. Nos puede pasar cualquier cosa de un momento a otro", añade la nieta de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, todavía con el susto en el cuerpo. Además, Flores anima a todo el mundo a solucionar las rencillas con sus seres queridos antes de decirse adiós, porque nunca se sabe lo que puede pasar. "Hemos pasado muy mal rato. Tened mil ojos en la carretera y cuidaos mucho siempre. Sobre todo, nunca os despidáis de alguien enfadado", señala.

Rocío Flores está pasando por una época algo complicada y tiene los nervios a flor de piel, razón por la que este inesperado susto la ha afectado más. "Os cuento esto porque estoy pasando un momento de mi vida en el que estoy demasiado sensible y me afecta todo mucho. Hoy he pasado tanto miedo… Esta es la reflexión que me llevo a casa", insiste. ¿Servirá este susto para que se anime a limar asperezas con esa parte de su familia con la sigue tan distanciada?