Rocío Flores, acribillada en el tercer aniversario del documental de Rocío Carrasco: "Es asqueroso"

Este 19 de marzo se celebró el Día del Padre y fueron muchos los rostros conocidos que quisieron felicitar públicamente al hombre que les dio la vida. Amelia Bono, Julia Janeiro, David Bisbal o Belén Esteban fueron algunos de los que dedicaron unas bonitas palabras a sus progenitores, pero ninguno de sus mensajes generó tanta controversia como el de Rocío Flores.

La influencer también compartió en sus redes sociales una imagen junto a su padre, Antonio David Flores, acompañada del siguiente mensaje: "Feliz Día del Padre. Hoy y siempre, jefe. Te amamos". A priori, unas inocentes palabras que, sin embargo, desataron la furia de los más adeptos a Rocío Carrasco, que aseguró en su serie documental que su exmarido la sometió durante años a un maltrato físico y psicológico.

Rocío Flores ha explicado que su felicitación pública a Antonio David Flores ha dado lugar a un aluvión de mensajes negativos y críticas que han llegado a sus redes sociales, y ha compartido uno de ellos. "Vergüenza", dice una de las usuarias que ha cargado contra la influencer, un ataque ante al que ella no se quedó callada.

Rocío Flores se queja del odio que recibe en redes Redes sociales

"¿Vergüenza por felicitar a mi padre el Día del Padre? Vergüenza me da tu comentario. Mujer, por llamarte de algún modo, porque madre mía tus sandeces", replicó Rocío Flores. Lejos de amedrentarse, la usuaria volvió a cargar contra ella, en esta ocasión con un mensaje mucho más extenso: "No, bonita, no digo 'vergüenza' porque felicitaras a tu 'padre'. Para nada he opinado sobre eso. He opinado por el lado de que para tener un padre así, por cómo se ha comportado en la vida, madre mía… Pero oye, que cada uno vive con su conciencia como quiere y puede. Ya la vida se encargará…".

Rocío Flores y Antonio David en una imagen de archivo Gtres freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@646dbd07

Unos ataques que se repiten cada año y que colman la paciencia de Rocío Flores. "Una y otra vez todos los días de mi vida. Es realmente asqueroso todo esto", se queja sobre la oleada de comentarios que ha recibido por felicitar públicamente a Antonio David: "Hay varios así y encima entre mujeres, que es más penoso todavía".

Este mismo 21 de marzo se cumplen tres años desde el estreno de la serie documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva", y todavía hay quien no supera la expectación inicial. La familia de Antonio David sigue en el punto de mira de los que empatizaron con Rocío Carrasco, mientras que a ella le siguen lloviendo las críticas de parte de "la marea azul", es decir, los defensores del malagueño. Una retahíla cansina y repetitiva de personas anónimas que parece que se niegan a pasar página de un fenómeno del que ya han pasado tres años.