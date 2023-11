Tristán, hijo de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, se pronuncia sobre su futura paternidad: "Estoy muy ilusionado"

Tristán, el hijo mayor de Pedro J. Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada va convertirse en padre por primera vez junto a su pareja. Desde "ABC" desveló en exclusiva a mediados de octubre que la diseñadora de moda iba a ser abuela, el joven de 36 años no se había pronunciado sobre su inminente paternidad hasta este fin de semana. Por primera vez, Tristán ha expresado ante los medios cómo está viviendo etapa llena de felicidad y de ilusión por el nacimiento de su primer retoño.

El consejero delegado de la firma de Ágatha Ruiz de la Prada acompañó a su madre durante la celebración del Rastrillo de Nuevo Futuro este fin de semana en la capital, celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. La diseñadora, fiel a esta cita, es una de las colaboras más célebres de este mercadillo benéfico y su stand es uno de los reclamados de la cita anual. En esta última aparición pública, Tristán, por fin, ha concedido sus primeras palabras sobre su futura paternidad junto a su pareja.

Tristán Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada en el rastrillo Nuevo Futuro GTRES

Siempre tan discreto, el joven ha asegurado estar "muy ilusionado". Con una sonrisa, el hijo de Ágatha Ruiz de la Prada ha desvelado que su novia aún no ha tenido antojos: "Bueno, es una experiencia, una aventura que va a venir". "Todavía no sé cómo va a ser pero bueno. Con ganas y con ilusión", aseguraba Tristán sobre esta etapa tan dulce que está viviendo y por lo que aún está por venir. Sobre su la diseñadora de moda será buena abuela, el hermano de Cósima lo tiene clarísimo: "Sí, sí, claro que sí".

Ágatha Ruiz de la Prada está deseando que nazca su primer nieto y no puede estar más feliz de que Tristán se vaya a convertir en padre. Su padre, Pedro J. Ramírez, también ha expresado públicamente la inmensa alegría que siente por su hijo y por convertirse por primera vez en abuelo. Eso sí, los dos progenitores del joven han dejado bien que el único que puede hablar de este asunto es el protagonista de esta historia y que siempre van a respetar su privacidad. "Tristán es una persona muy reservada y desde luego yo no voy a ser quien de tres cuartos al pregonero. Cualquier cosa que haga feliz a mi hijo me hará feliz a mí, pero ínsito, es algo que es él quien lo tiene que manifestar", declaró el director de "El Español" nada más destaparse la futura paternidad de su primogénito.