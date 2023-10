La dulce espera de Ágatha Ruiz de la Prada ante el nacimiento de su primer nieto: "Tengo muchas ganas"

Este fin de semana, el diario "ABC" publicó una de las noticias de la semana: Ágatha Ruiz de la Prada va a ser abuela. Tristán, el hijo mayor de la diseñadora de moda y Pedro J. Ramírez, espera su primer hijo en común junto a su pareja, una prestigiosa científica vasca, algo que ha pillado a todo el clan por sorpresa. "Tristán, que es el hombre de mi vida, nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses", declaraba la aristócrata sobre la futura llegada del bebé a la familia.

Pedro J. Ramírez, el pasado domingo, a su llegada a la entrega de los Premios Planeta en Barcelona, concedió sus primeras declaraciones sobre la inesperada noticia, confesando que le desea la "máxima felicidad" a su hijo, pero que es "algo que le concierne a él". "Tristán es una persona muy reservada y desde luego yo no voy a ser quien de tres cuartos al pregonero. Cualquier cosa que haga feliz a mi hijo me hará feliz a mí, pero ínsito, es algo que es él quien lo tiene que manifestar", manifestaba el director de "El Español".

Y ahora ha sido Ágatha Ruiz de la Prada la siguiente en pronunciarse a su llegada a la capital después de recibir anoche un galardón en los Premios Arco de Marbella. "Yo muy bien, muy contenta. Feliz y con muchas ganas. Siempre he querido ser abuela", declaraba la diseñadora sobre la noticia. Eso sí, la socialité ha preferido no hablar de la relación sentimental de su hijo Tristán: "¿Sabes lo que pasa? Que él me ha prohibido terminantemente hablar de su vida privada". Aún así, ha asegurado que su primogénito está "muy contento" con su futura paternidad.

Tristán, el hijo mayor de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, a pesar de haber nacido en una de las familias más mediáticas de nuestro país, ha preferido vivir al margen de los focos y disfrutar de su anonimato. Desde el 2015, el joven de 36 años es consejero delegado de la marca Ágatha Ruiz de la Prada, firma de su madre, en la que también trabaja su hermana Cósima.